Die Kinder-Terroristen des Islamischen Staats

Experten warnen schon lange vor der "in beispiellosem Ausmaß" zunehmenden Mobilisierung von Kindern und Jugendlichen für Terrorakte durch radikale Islamisten-Organisationen wie den Islamischen Staat (IS), die nigerianische Boko Haram und die afghanischen Taliban.

Um eine neue Generation von "heiligen Kriegern" für die Zukunft heranzuzüchten, hatte der IS bereits 2014 begonnen, Zehntausende Kinder und Jugendliche in seinen Herrschaftsgebieten im Irak und in Syrien zum Töten zu trainieren.

Zur Heranbildung der jungen Mörder hat die Terrormiliz eine eigene Lern-App entwickelt, die schon den Kleinsten das arabische Alphabet mit martialischen Lernhilfen - Bildern von Gewehren, Granaten, Schwertern oder Panzern - beizubringen versucht. Zwischen August 2015 und Februar 2016 dokumentierte der anti-islamistische Think-Tank "Quilliam" 254 Fälle, in denen der IS Kinder für Propagandazwecke einsetzte und ihnen systematisch die Rolle als Spione, Frontsoldaten mit leichten Waffen, Scharfschützen und Selbstmordattentäter überträgt.

Die Ausbeutung von Kindern durch Terrorgruppen ist nicht neu, doch der IS setzt zunehmend Kinder für Gewaltakte ein, die normalerweise Erwachsene durchführen. IS-Videos zeigen Trainingsmethoden, die Kinder als "Henker" ausbilden. Um sie psychisch abzuhärten, müssen sie Enthauptungen mit dem Schwert zusehen, bevor sie sie schließlich selbst durchführen.

Die Terroristen lehren die Jugendlichen, dass die Teilnahme an solcher Barbarei eine große Ehre sei. Zunehmend trainiert der IS Kinder für Selbstmordattentate und lässt sie "zur Gewöhnung" Sprengstoffgürtel tragen, während ihnen eingetrichtert wird, dass ihnen durch den Tod höchste Ehre zuteilwerde.