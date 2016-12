„Gefahren immer früh erkennen“

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) äußert sich zu den Vorfällen von Ludwigshafen.

Frau Dreyer, hat der Terror mit dem Zwölfjährigen eine neue Stufe erreicht?

Malu Dreyer: Wir müssen sehr genau hinschauen. Tatsächlich gab es in diesem Jahr in Deutschland eine Zunahme islamistisch motivierter Anschläge von sehr jungen Menschen. Hier setzt unsere Politik in Rheinland-Pfalz an. Auf Landesebene arbeiten wir ständig daran, gefährliche Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, aber auch präventiv zu wirken. Das Jugend-, Innen- Justiz- Bildungs- und Sozialministerium arbeiten zusammen mit dem Landesjugendamt an Präventionsmaßnahmen- und Früherkennungsmaßnahmen.

Kann die Politik da vorbeugend etwas erreichen?

Dreyer: Ganz bestimmt. Wie gesagt: In Rheinland-Pfalz haben wir im vergangenen Jahr das Konzept zur Verhinderung islamistischer Radikalisierung junger Menschen verabschiedet. Wir arbeiten daran, junge Menschen davon abzuhalten, sich zu gewaltbereiten Islamisten zu verändern. Wir haben dazu landesweit Tagungen veranstaltet und tun das immer noch. Seit September 2016 gibt es außerdem das Präventionsnetzwerk Rheinland-Pfalz. Dort tauschen sich alle Kräfte, die mit jungen Menschen zu tun haben, darüber aus, wie man negative Entwicklungen verhindern kann. Trotz der Vorfälle von Ludwigshafen kann ich sagen, dass wir in Deutschland dazu in der Lage sind, Gefahren früh zu erkennen und dazwischenzugehen. Gott sei Dank ist in Ludwigshafen nichts passiert. Es ist und bleibt die Aufgabe der Sicherheitsbehörden, ständig auf der Hut zu sein und Schlimmeres zu verhindern.

Welche Hilfe bietet das Land der Stadt Ludwigshafen an?

Dreyer: Das Ganze liegt jetzt in der Hand des Generalbundesanwalts. Natürlich geht es auch um die Unterbringung des Jungen. Dafür ist das Jugendamt der Stadt Ludwigshafen zuständig. Selbstverständlich arbeiten das Landesjugendamt und unsere Sicherheitsbehörden eng mit der kommunalen Behörde zusammen, um zu einer guten Lösung zu kommen. Man kann sagen, dass die Inobhutnahme des Kindes von Anfang an stattgefunden hat. Der Junge ist sicher untergebracht, so dass für die Gesellschaft keine Gefahr besteht.