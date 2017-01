Aus dem Erinnern wächst Verantwortung für die Zukunft

"Das Gedenken erhalten, das tun wir vor allem für uns". Davon ist Angela Borgstedt (Bild), Professorin am Historischen Institut der Universität Mannheim, überzeugt. "Das Erinnern an die Verbrechen der Nazi-Zeit ist aus meiner Sicht wichtig für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Wir haben Nachfahren von Opfern und von Tätern. Wir sind multikulturell. Wir müssen allen, die hier leben, unsere Vergangenheit näherbringen, erklären, warum wir zu bestimmten Themen bestimmte Positionen haben. Und wir müssen mit dem Gedenken für künftige Gefahren in dieser Richtung sensibilisieren", erklärt die Wissenschaftlerin, die die Forschungsstelle Widerstand gegen den Nationalsozialismus im deutschen Südwesten leitet.

Dass der thüringische AfD-Chef Bernd Höcke, dessen Teilnahme an der heutigen Kranzniederlegung von der KZ-Gedenkstätte Buchenwald als "nicht akzeptabel" bezeichnet wurde, gerade eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert hat und sich die AfD in Baden-Württemberg dafür einsetzt, die Landeszuschüsse für die Gedenkstätte Gurs in Frankreich zu streichen, hält Borgstedt für äußert alarmierend.

Nach wie vor blinde Flecken

"Ich würde das nicht verharmlosen. Eine Wende um 180 Grad heißt nichts anderes, als die Nazi-Verbrechen zu leugnen. Das ist nicht nur ein Angriff auf die etablierte Politik, die Gedenktage wie den 27. Januar eingeführt hat, sondern auch eine Kampfansage an Historiker", glaubt Borgstedt. Auch dass Populisten derzeit verstärkt mit Begriffen wie "Volksverräter" oder "das System" hantierten, sei gefährlich. "Das Wort ,System' haben die Nazis benutzt, gemeint war die Weimarer Republik. Es ist deshalb ganz wichtig, den Leuten heute zu erklären, woher diese Terminologie stammt, die da verwendet wird", so die Historikerin.

Nach wie vor gebe es aber so etwas wie blinde Flecken, bei denen die Aufarbeitung nur langsam vorangehe. So sei das Thema Desertion lange tabuisiert worden. "Lange Zeit war es problematisch, dies nicht als Verrat an den Kameraden auszulegen, sondern als Widerstand. Als Weigerung, in diesem Krieg, der ein Vernichtungskrieg war, mitzumachen", sagt Borgstedt.

Ein heikles Thema

Auch das Thema Euthanasie, also die Ermordung vor allem von körperlich und geistig behinderten Menschen durch die Nazis, sei gerade auf lokaler Ebene noch nicht umfassend erforscht. "Das ist ein heikles Thema. Viele Familien, in denen es hier Betroffene gab, tun sich schwer, darüber zu reden."

Eine weitere Herausforderung sei, dass es immer weniger Zeitzeugen gebe. "Sie können ihre Erlebnisse natürlich viel authentischer schildern, als das ein Geschichtsbuch jemals könnte", sagt Borgstedt. Umso wichtiger sei es, die Berichte der Überlebenden etwa mit Filmen zu dokumentieren.

Auch Gedenkstätten seien für die Erinnerung von großer Bedeutung, auch wenn teilweise nicht viel von ihnen übrig sei. "Trotzdem bleiben es authentische Orte." Bild: Borgstedt