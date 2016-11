„Banales geht in Zeiten wie diesen nicht“

Einmal, da wollte er etwas völlig Banales entwerfen. "No Idea" sollte sein Kunstwerk heißen, keine Idee. "Banales aber geht in Zeiten wie diesen nicht", sagt der ukrainische Streetart-Künstler, der sich nur Apl315 nennt. In Zeiten von Krieg, von Binnenflüchtlingen, von Korruptionsbekämpfung. In solchen Zeiten ist alles politisch. Auch die Kunst. "Wenn man sagt, man komme aus der Ukraine, erwarten alle, dass man sich mit seinen Werken zur ukrainischen Politik äußert", so der junge Mann aus Odessa, der sein Gesicht versteckt hält. Nicht immer gefällt ihm das.

Werke an Betonwänden

Dennoch zieht es auch Apl315, den das amerikanische Wirtschaftsmagazin "Forbes" zu den zehn vielversprechendsten Künstlern der Ukraine unter 35 Jahren zählt, immer wieder in den Osten des Landes, diese oft perspektivlose Gegend. Hier sprayt er seine Werke an Betonwände, will die Menschen "bilden." Denn: "Was Streetart ist, wissen viele in der Ukraine nicht. Wie sie auch nicht wussten, was zeitgenössische Kunst ist. Bis zum Maidan." Der Maidan, dieser Unabhängigkeitsplatz mitten in Kiew. Schon 2004 hatten sich Zehntausende hier versammelt, um gegen Wahlfälschungen zu demonstrieren: die Orange Revolution, die nur bedingt etwas änderte im Land. 2013 standen die Menschen wieder hier. Nach Europa wollten sie. Der damalige Präsident Viktor Janukowitsch wollte es nicht. Der Staat reagierte brutal, Anfang 2014 fielen Schüsse. Dutzende Menschen starben. Seitdem taumelt das Land auf der Suche nach sich selbst. Wer sind wir, wer wollen wir sein, wie wollen wir leben, welche Art der Geschichte, der Erinnerung pflegen?

Geburt der Dokumentarfilm-Szene

Der Maidan ließ Tausende von Initiativen entstehen. Projekten wie der Kulturfarbik "Isolazija" (Isolation) aus Donezk entriss er dagegen den Boden. Bewaffnete der selbst ernannten "Volksrepublik Donezk" hatten das Kulturzentrum vor zwei Jahren überfallen. Seitdem versucht "Isolazija", in der Kiewer Kulturszene Fuß zu fassen. "Wir sind zu Nomaden geworden, müssen uns umorientieren", sagt Olexander Winogradow von "Isolazija". In einer alten Fabrik im Norden der Stadt hat die Initiative Fotolabors eingerichtet, 3D-Drucker aufgestellt, veranstaltet Ausstellungen.

Das moderne Museum des Oligarchen Viktor Pintschuk in Kiew, seit Jahren eine angesagte Plattform für zeitgenössische Kunst, bringt seit dem Aufstand im Land Ausstellungen wie die mit dem Namen "Schuld". Ukrainische Künstler gehen hier der jüngsten Geschichte ihres Landes nach. Mal steht da eine Flagge, gemacht aus einem zerschossenen Lieferwagen, mal sollen Bilder mit einem dunklen Fleck mittendrin erinnern, dass nur ein Ausschnitt aus der Realität möglich ist.

Der Dokumentarfilm und die Dokumentarfotografie sind mit dem Maidan erst entstanden. Zeitgenössische Kunst boomt geradezu. "Früher hatte kaum ein Ukrainer Verständnis dafür, dass es nötig ist, über diese Kunst nachzudenken oder sich mit der Gestaltung öffentlicher Räume zu beschäftigen. Jetzt gibt es alles", sagt die Kiewer Journalistin Vira Baldynjuk.