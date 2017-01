Brüssel. Die Alterspyramide hat Belgien früh dazu gezwungen, sich ein effizientes Pflegesystem zu geben. Immerhin waren im Januar 2016 mehr als zwei Millionen der insgesamt elf Millionen Einwohner über 64 Jahre alt - also knapp ein Fünftel. Im internationalen Vergleich bekommt das kleine Benelux-Land stets beste Noten. Es gibt einen per Gesetz definierten Anspruch auf Leistungen aus der Pflegeversicherung, die auch noch einkommensunabhängig ist. Wer nicht genügend Geld selbst einbringen kann, bekommt staatliche Unterstützung, die wie in Deutschland auf die unmittelbaren Angehörigen abgewälzt werden kann.

Zwei-Säulen-Modell

Dennoch stellen Staat und vor allem die Träger der Krankenversicherung viel Kapital bereit. So ist der Anteil der Gelder für die Betreuung von über 65-Jährigen mit Pflegeanspruch mehr als doppelt so hoch wie in der Bundesrepublik. Der Anteil der privaten Mittel, die aufgewendet werden müssen, liegt mit zehn Prozent vergleichsweise niedrig. Wie in vielen anderen EU-Mitgliedstaaten splitten die Träger der Alten- und Pflegeheime die anfallenden Beiträge: Reine Aufenthaltskosten wie Miete, Verpflegung, Telefon- und Fernsehanschluss, aber auch Strom, Heizung und Wasser müssen vom Pflegebedürftigen selbst getragen werden. Die gesetzlichen Kassen erstatten alle Beträge, die mit der Pflege selbst zu tun haben - vom Material über die medizinisch-pflegerische Betreuung.

Um mit diesen Lasten fertig zu werden, hat Belgien ein zwei Säulen-Modell zur Vorsorge aufgebaut, das im Wesentlichen aus der Kranken- und einer Invaliditätsversicherung besteht. Beide gehören zur Sozialversicherung, die für jeden Arbeitnehmer obligatorisch ist. Geringverdiener werden mit einer Sozialhilfe unterstützt. Dies sind Leistungen, die der Staat übernimmt, auf regionaler und lokaler Ebene kommen zum Teil erhebliche zusätzliche Leistungen hinzu.

In der Praxis ähnelt das System dem deutschen. So gibt es eine deutliche Bevorzugung der häuslichen Pflege vor der stationären Unterbringung. Je nach Pflegebedürftigkeit sind Zuschüsse möglich, die pro Tag gezahlt werden und bis zu etwa 40 Euro betragen können.

In den vergangenen Jahren haben die belgischen Regierungen in Zusammenarbeit mit den regionalen und kommunalen Ebenen eine nationale Strategie ins Leben gerufen, um sich auf die zunehmend veränderte Situation einzustellen. Seit 2010 werden auch Dienstleistungen gefördert und finanziert, die es bis dahin nicht gab - zumindest nicht als staatliche Leistung: Dazu gehören ein umfangreiches Einzelfall-Management, Beschäftigungstherapien, Nachtbetreuung sowie Tagesstätten, in denen ältere Menschen aufgenommen werden können.