Brigitte Zypries zurück in der ersten Reihe

Dass sie einmal Wirtschaftsministerin werden würde, war Brigitte Zypries nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Sie ist eine profilierte Juristin, war sogar einmal als Verfassungsrichterin im Gespräch. Und mit der nächsten Bundestagswahl wollte die 63-jährige SPD-Frau sowieso aufhören. Den Parteimitgliedern in ihrem Wahlkreis Darmstadt-Dieburg, den sie drei Mal direkt gewann, teilte sie das schon im vergangenen Sommer mit. Sie wollte sich nur noch im Stadtparlament um die Kommunalpolitik kümmern.

Nun betritt sie noch einmal die große Bühne. Es ist eine Übergangslösung, obwohl Zypries auf eine entsprechende Frage dieser Zeitung meinte: "Erst mal mach ich ein Dreivierteljahr. Und dann sehen wir weiter". Ministerin kann Zypries natürlich, sie hat sieben Jahre lang unter Gerhard Schröder (SPD) und dann auch unter Angela Merkel (CDU) das Justizressort geleitet. Das Gesetz gegen Stalker und das neue Unterhaltsrecht gehen auf sie zurück.

Obwohl Zypries in Kassel aufwuchs und zunächst in der hessischen Staatskanzlei unter Ministerpräsident Holger Börner (SPD) arbeitete, wurzelt ihre politische Karriere doch in einem anderen Bundesland: Zypries ist Teil der Niedersachsen-Connection in der Bundespolitik, der auch Sigmar Gabriel angehört. Sie studierte mit Außenminister Frank-Walter Steinmeier in Gießen, beide gingen dann als Juristen 1991 zum neuen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder in die Staatskanzlei Hannover - und machten Karriere. Schröder nahm beide mit nach Bonn und Berlin, als er Kanzler wurde. Beide bewährten sich als sehr loyale Helfer.

Fluthilfe als Bewährungsprobe

Zypries wurde Staatssekretärin im Innenministerium, 2002 koordinierte sie die Fluthilfe und wurde mit dem Justizministerium belohnt. Auch in den vergangenen Jahren ist Zypries eine wichtige Frau im Hintergrund gewesen. Als Justiziarin der SPD-Bundestagsfraktion handelte sie bis 2013 zum Beispiel mit dem damaligen Unionsfraktionsgeschäftsführer Peter Altmaier die Besetzung höchstrichterlicher Stellen aus. Die stets freundliche und zugewandte Politikerin agierte dabei höchst verschwiegen. Und ohne eigene Machtansprüche. Zuletzt hielt sie Gabriel als Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium bei den Themen Digitales und Raumfahrt den Rücken frei.

Hätte die SPD jetzt einen anderen profilierten Außenpolitiker gehabt, wäre Gabriel wahrscheinlich im Wirtschaftsressort geblieben, und für Zypries Lebensplanung hätte sich nichts geändert. Aber so einen hat die SPD nicht. Und wenn nicht Gabriel auf Steinmeiers Stelle gewechselt wäre, hätte es, sagt man in der Fraktion, als einziger noch Justizminister Heiko Maas machen können. Dann wäre die Ex-Justizministerin Zypries erst recht zum Einsatz gekommen.