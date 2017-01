Brüssel auf de Maizières Seite

Brüssel. Was Bundesinnenminister Thomas de Maizière nun vorgeschlagen hat, findet in Brüssel viel Unterstützung. Dort kritisiert die Kommission der Europäischen Union (EU) schon lange, dass die Mitgliedstaaten nicht einmal 40 Prozent der abgelehnten Asylbewerber in ihre Heimat zurückführen.

Als im Oktober 2016 die Grenzschutzagentur Frontex zu einer gemeinsamen Küsten- und Grenzschutzbehörde ausgebaut wurde, verständigten sich die Experten aus den 28 Regierungshauptstädten deshalb auch darauf, eine zusätzliche Abteilung mit erfahrenen Spezialisten für Abschiebungen zu integrieren. Sie sollen die Mitgliedstaaten künftig unterstützen, wenn es um Rückführungen geht.

Macht der Herkunftsstaaten

Doch das wichtigste Problem kann auch die EU nur schrittweise angehen: Wie sollen sich die Behörden verhalten, wenn die Herkunftsstaaten die Rücknahme eines Flüchtlings verweigern? Bis zum Jahresende hatten deshalb die Außenpolitiker der EU mit fünf afrikanischen Staaten ein Abkommen vereinbart, das eine Ausweitung der Entwicklungshilfe vorsieht, wenn die dortigen Regierungen Heimkehrer wieder aufnehmen, ohne dass ihnen dadurch ein Nachteil entsteht. Weitere Vereinbarungen mit zusätzlichen Staaten Afrikas sollen in diesem Jahr folgen.

Basis der europäischen Politik ist dabei die Rückführungsrichtlinie aus dem Jahr 2008. Damals verständigten sich die Staats- und Regierungschefs auf gemeinsame Grundlagen für Ausweisung und Abschiebung. Im Kern geht es um zwei Positionen, die seither gelten: Zum einen muss "der illegale Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen im Wege eines fairen und transparenten Verfahrens beendet werden". Zum zweiten gilt: Wer nicht abgeschoben werden kann, muss eine formelle Erlaubnis für den legalen Aufenthalt bekommen. Nur Nichtstun ist nicht erlaubt.

Außerdem regelt das Dokument den Rechtsschutz, den Schutz allein reisender Kinder sowie die humanitären Standards von einer Abschiebehaft. Dennoch bleibt es dabei: Allzu groß sind die Möglichkeiten der Europäischen Union nicht, weil die Mitgliedstaaten selbst immer zuerst zuständig bleiben.