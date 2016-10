Das letzte Aufbegehren der älteren weißen Männer

Der lange Präsidentschaftswahlkampf in den USA kommt einer bunten Unterhaltungsshow gleich - insbesondere in diesem Jahr, in dem Sachkenntnis und Selbstbeherrschung hinter medialer Selbstdarstellung zurücktreten.

Der Kandidat der Republikaner, Donald Trump, punktet in den Vereinigten Staaten mit populistischen Parolen. Trotzdem dürfte die Demokratin Hillary Clinton die Wahl gewinnen, denn sie dominiert in den großen Staaten.

Die USA sind in guter Verfassung. Die Arbeitslosigkeit ist seit 2009 von zehn auf 4,9 Prozent gefallen, nach Jahren der Stagnation steigen die Einkommen wieder. Die Gewaltkriminalität ist in den vergangenen 25 Jahren deutlich zurückgegangen. Gab es in New York 1990 noch 2245 Morde, waren es 2015 nur mehr 350. Der Anteil der US-Amerikaner ohne Krankenversicherung ist so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr und fällt weiter. 2016 lebten weniger illegale Immigranten im Land als 2008. Seit den Attacken von 9/11 haben die USA keinen schweren Terror-Anschlag mehr hinnehmen müssen.

Trotzdem ist es dem Außenseiter Donald Trump gelungen, mit seinen apokalyptischen Parolen die Kandidatur der Republikanischen Partei an sich zu reißen. Mehr noch: In den Umfragen ist er Hillary Clinton von den Demokraten dicht auf den Fersen. Kein professioneller Beobachter der US-Politik hat so etwas vor einem Jahr für möglich gehalten. Warum könnte ein narzisstischer Zyniker ohne jede politische Erfahrung 2017 ins Weiße Haus einziehen?

Stephan Bierling Stephan Bierling (Bild), 54, ist Professor für Internationale Politik und Transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg. Zuletzt erschien von ihm "Vormacht wider Willen. Deutsche Außenpolitik seit der Wiedervereinigung". Für seine Arbeit wurde Bierling mehrfach ausgezeichnet. 1996 erhielt er den Ludwig-Erhard-Förderpreis für Wirtschaftspublizistik. Er hatte Professuren an Universitäten in Südafrika, Israel, den USA und Australien inne. 2001 forschte er als German Marshall Fund Fellow am Pacific Council on International Policy an der University of Southern California in Los Angeles.

Ängste vor dem Wandel

Der wichtigste Grund: Trump bedient verbreitete Ängste vor dem rapiden Wandel in Wirtschaft, Gesellschaft und internationaler Politik. Seit dem Ende des Kalten Kriegs verändert sich die Welt so schnell wie nie zuvor. Hunderte Millionen Asiaten sind in die globale Arbeitsteilung eingestiegen, China ist innerhalb einer Generation zur Werkbank der Welt und zum Exportweltmeister geworden. Industrieroboter und Amazon revolutionieren Produktion und Vertrieb von Waren; Google, Facebook und Co. definieren die Kommunikation um und schaffen mit rasender Geschwindigkeit neue Geschäftsfelder. Weiße heterosexuelle Männer verlieren ihre beherrschende Stellung, Frauen, Andersfarbige und Schwule emanzipieren sich.

Diese Entwicklungen verunsichern viele Menschen, besonders ältere weiße Männer ohne College-Ausbildung. Ihre Löhne stagnieren, ihre Jobs werden prekärer, und sie bangen um ihren Status. Trump greift ihre Ängste auf, heizt sie an und liefert die Sündenböcke gleich mit. Herkömmliche Politiker wollen die Bürger mit Argumenten, Statistiken und Daten überzeugen, der Wandel der letzten 25 Jahre habe mehr Wohlstand und Chancen gebracht. Trump diffamiert das als Lügen des Establishments und der ihm hörigen Experten und halluziniert sich seine eigene postfaktische Welt herbei. Diese Welt ist voller Feinde, die den weißen US-Amerikaner um die Früchte seiner Arbeit bringen - illegale Immigranten, chinesische Exporteure, schwarze Sozialhilfeempfänger, die Eliten in Washington, die angeblich den Ausverkauf der USA betreiben, Muslime, die bloß darauf warten, das Land anzugreifen.

Das alles untermauert Trump mit bizarren Anekdoten, die einer Überprüfung nicht standhalten. So behauptet er, im Fernsehen Tausende Araber in New Jersey gesehen zu haben, die die Terrorattacken von 9/11 bejubelten. Dafür gibt es nicht den kleinsten Beleg. Die mit dem Pulitzer-Preis gekrönte Website Politifact stellte fest: Nur 15 Prozent von Trumps Aussagen sind wahr oder überwiegend wahr. Im Durchschnitt, so ermittelte das Online-Magazin Politico, lügt er in seinen Wahlkampfreden alle fünf Minuten. Solche Werte würden einem normalen Politiker das Genick brechen, für Trump und sein Gefolge spielen sie keine Rolle. Seine Geschichten prägen sich ein, weil Menschen sich besser an drastische Erfindungen erinnern als an abstrakte Wahrheiten. Sie kursieren in den Echokammern rechter TV- und Radioshows, Websites und Blogs, bevor sie in die größere politische Welt gestreut werden.