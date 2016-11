Das letzte Hemd  hat Taschen nur zur Zierde

Anna Tropmann an ihrem Arbeitsplatz in der Näherei.

Die Herbstsonne scheint über einem Grabkreuz (hier auf dem Melatenfriedhof in Köln). Morgen ist Volkstrauertag in Deutschland.

Dieter Hopf führt in Reilingen bei Hockenheim ein Unternehmen, das mit Pietätsartikeln handelt und diese teilweise selbst herstellt. Spezialisiert ist die Firma auf Totenkleidung aus der eigenen Näherei. Ein Besuch.

Dieter Hopf sagt, es gebe nichts Persönlicheres als die Wünsche eines Verstorbenen. Auf einer Urne ist der Geißbock des Fußballvereins 1. FC Köln gemalt. Auf einer anderen steht ein Spruch, den sich jemand zu Lebzeiten gewünscht hat: "Begrenzt ist das Leben, unendlich die Erinnerung." Im Lagerregal stapeln sich Kartons mit Urnen aus Holz, aus Keramik und sogar mit Öko-Siegel. Wie das Modell "Samton creme" aus biologisch abbaubaren Komponenten gemäß den Normen EN 13432 und EN ISO 846, Motiv Engel, Farbe braun.

Hopf, 58 Jahre alt, führt in Reilingen bei Hockenheim das gleichnamige Unternehmen für Pietätsartikel in dritter Generation. "Wir sind ein Vollsortimenter - wir haben alles von der Erdwurfschaufel bis zum Sarg", sagt er. Die eigene Näherei stellt Bestattungswäsche her. Nach eigenen Angaben ist Hopf die älteste und größte Spezialfirma für Bestattungszubehör und Friedhofstechnik in Deutschland.

Sieben Kilometer durch den Wald

Die Geschichte geht zurück bis ins Jahr 1929. Hopfs Großmutter Maria nähte aus weißem Zellstoffvelvet Kissen für die Särge, Großvater Gustav verkaufte sie. 1939 zog der junge Betrieb von Kirrlach sieben Kilometer weiter durch den Wald in das benachbarte Reilingen. Dort befindet sich das Unternehmen bis heute. Von der Hauptstraße aus ist nicht zu erkennen, wie weit sich das riesige Werksgelände nach hinten erstreckt.

Das alte Schild "Hopf Pietätsartikel" hängt an einem Gebäude, das aussieht wie ein gewöhnliches Wohnhaus. 40 Beschäftigte arbeiten hier, darunter Näherinnen und Kaufleute. "Außenstellen" befinden sich im Saarland und in Sachsen. Kunden sitzen nicht nur in Deutschland, sondern auch in West- und Nordeuropa. Das Sortiment umfasst rund 20 000 Artikel. Zu Umsatz und Gewinn schweigt Hopf.

Waren "auf Verdacht"

Bundesweit gibt es nur zehn Unternehmen, die Bestattungswäsche herstellen. Zwischen Sterben und Beerdigung liegen nur wenige Tage. Hopf muss also zeitig produzieren und per Post, oft per Express, sicherstellen, dass die Ware rechtzeitig beim Kunden ist.

Es gibt auch einen Außendienst, der in der ganzen Republik unterwegs ist. Oft hat er "auf Verdacht" Waren dabei. "Der Bestatter weiß oft erst kurzfristig, was er braucht", sagt Hopf. Je weiter es in den Norden geht, desto dünner ist die Kundendecke. 8000 Kunden, hauptsächlich Bestatter, zählt Hopf. Pathologie und Tierbestattung sind "nur am Rand" ein Geschäft. Hopf warnt vor "schwarzen Schafen in der Branche" - vor Bestattungsinstituten, die die Trauer ausnutzen und Kunden zu teure Produkte verkaufen.

Zum Hauptgeschäft in Reilingen, der Totenkleidung, zählen Talare. Gewänder, die weit über die Knie gehen. Zehn Prozent der verkauften Talare, "einige tausend im Jahr", stellt Hopf selbst her. Durch den hohen Preisdruck auf dem Markt lässt die Reilinger Firma aber auch in Nordafrika, Südamerika und Osteuropa fertigen. An der Wand hängt eingepackte Ware samt Logo von Hopf und Preisschildern: von 29 bis 52,80 Euro. Talare können aber auch weitaus mehr kosten. Bis zu einem mittleren dreistelligen Betrag.

Vor ein paar Jahrzehnten waren Talare hauptsächlich weiß. Mittlerweile hat sich das geändert. Bei Männern ist grau "schick", bei Frauen der Farbton champagnercrème. Während Mode-Einzelhändler alle paar Monate eine neue Kollektion anbieten, dauert das bei Bestattungswäsche sehr viel länger. Nur alle 20 bis 25 Jahre kommen nach Angaben von Hopf neue Schnitte und Farben auf den Markt.

Waschkörbe voller Rüschen

"Das letzte Hemd hat keine Taschen", sagt Hopf. "Wer stirbt, kann nichts mitnehmen. Und wenn doch, so wie die ägyptischen Pharaonen in ihren Grabkammern, kommen Jahrhunderte später andere Menschen und klauen es." In den aufgenähten Taschen der Talare lässt sich nichts verstauen. Sie sind nichts weiter als Zierde.