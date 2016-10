Geht es um DNA-Spuren und die Ermittlungen gegen den rechtsextremistischen NSU, werden Erinnerungen wach an das "Phantom von Heilbronn". Nach dem Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter am 25. April 2007, der inzwischen dem NSU zugerechnet wird, blamierten sich die Ermittler. Ausgangspunkt war die DNA-Spur einer Unbekannten, die am Dienstwagen der Polizistin sichergestellt wurde. Jahrelang jagten die Ermittler diese "Frau ohne Gesicht". Ihre Gen-Spuren wurden seit 1993 bei mehr als 35 Straftaten gefunden - darunter Morde und Einbrüche in Gartenhäuser. Im März 2009 musste das Landeskriminalamt Baden-Württemberg eingestehen, dass die weit verbreiteten Gen-Spuren durch die Mitarbeiterin einer Verpackungsfirma auf die Wattestäbchen gelangten. Die Panne um das "Phantom" hatte bundesweit eine Debatte um die Beweiskraft von DNA-Spuren ausgelöst. dpa