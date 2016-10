Der Clown bereitet Freude – und ist doch vielen nicht geheuer

Mit Horror-Clowns hört der Spaß buchstäblich auf, aber etwas Zwiespältiges haftet auch dem Clown als solchem an. Er erfährt keine Nettigkeiten - und agiert zuweilen auch recht derb.

Mit dem Phänomen des Clowns hat sich auf so eigentümliche wie sprechende Weise auch der renommierte US-amerikanische Künstler Bruce Nauman beschäftigt. In seiner Videoarbeit "Clown Torture" (Clownsfolter) aus dem Jahr 1987, die zu seinen bekanntesten Werken zählt, hat ein Zirkusclown seine liebe Mühe mit einem Wassersack, der auf seinem Kopf zerplatzt. Dann wieder erscheint der vermeintliche Spaßmacher zappelnd und wimmernd am Boden und eingesperrt in einer Toilette - oder es trifft ihn ein heftiger Faustschlag. Lustig ist das eigentlich nicht, und es zieht seine suggestive Kraft natürlich aus einer Irritation, einer Verunsicherung: Die herkömmliche Erwartung, dass diese Form des Artisten und einer Kunstfigur zum Lachen bringt, erfüllt sich hier gerade nicht.

Aber wie beim Komiker oder der Figur des Narren, die uns im Theater oder in Filmen begegnet, ist es ja auch beim Clown oft so, dass kein harmloser, kindlicher Spaß zur Erheiterung führt. Die genannten Figuren vermögen auch mal gehässig oder anzüglich zu sein, schon weil unsereins immer abgebrühter geworden ist. Das englische Wort "Clown" steht denn auch ebenso für einen Tölpel wie für einen Rüpel. Und was den Clowns oft zustößt, ist nicht nur drollig, sondern häufig schmerzhaft.

Vorgeschichte aus dem Theater

Der Kerl läuft gegen eine Tür, die er übersieht, er fällt auf die Nase, weil er nun mal ungeschickt ist; er verschüttet seinen Kaffee, weil er nach der Uhrzeit gefragt wird, oder stolpert über seine in viel zu großen Schuhen steckenden Füße und fängt sich, mit den Armen rudernd, gerade noch. So geht es dem armen Tropf, die Tücken des Alltags machen ihm mehr noch als anderen zu schaffen, und immer baut hier der komische Effekt auf Schadenfreude auf, die eigentlich kein schöner Wesenszug ist.

Vielleicht stimmt es, dass sich die lachende Gruppe ihrer selbst versichert, indem ein Anderer zum Außenseiter gestempelt wird, dem dann erst recht nichts mehr gelingt. In dieser, nicht zuletzt vom französischen Philosophen Henri Bergson (1859-1941) in seinem Buch "Das Lachen" eingenommenen Perspektive wirkt auch Bruce Naumans Sicht auf den Clown nicht sehr ungewöhnlich; nur zugespitzt erscheint sie dann noch. Wenn einer weint, hört der Spaß eigentlich auf, beim Clown aber ist es anders, und das nun schon seit sehr langer Zeit: Das Wort "Clown" ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts in der beschriebenen Weise gebräuchlich. Bald darauf wurde es mit dem Spaßmacher im Zirkus gleichgesetzt, der eine jahrhundertelange Vorgeschichte aus dem Theater vorzuweisen hat.

Melancholische Note

Weil der Clown oft auch noch wehleidig ist, verlacht man ihn nur umso mehr. Und wer sich redensartlich zum Clown macht, ist gerade eine Person, die zum Außenseiter wird, weil ihr weniger gelingt als den anderen. Ihre Souveränität versucht sie zurückzugewinnen oder allererst aufzubauen, indem sie herumkaspert und zum Lachen bringt.

Damit aber bestätigt sie ihre Randstellung viel eher, als dass sie diese überwinden könnte - ein tragikomisches Phänomen, wie es freilich zum Charakter des Zirkusclowns zu passen scheint. Wie man die Sache auch wendet: Wir alle sind nicht nett zum Clown. Dass die Figur seit langem auch mit melancholischer Note gezeichnet wird, rührt vielleicht daher. Und umgekehrt stimmen deshalb vielleicht manche Clowns melancholisch, weil man in ihnen eine naive, kindlich-staunende Note vernimmt, die den meisten abhandengekommen und die durch eine strebsame, rücksichtslose Funktionalität ersetzt worden ist.