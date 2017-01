Der IS zielt jetzt auch verstärkt auf die Türkei

Familienangehörige und Freunde eines Opfers beten bei einer Trauerfeier am Sarg. Der Anschlag in der Silvesternacht kostete 39 Menschen das Leben.

Trauernde legten gestern Blumen am Nachtclub nieder, in dem 39 Menschen ums Leben kamen. Schwerbewaffnete Polizisten sichern den Bereich um das Gebäude.

Die Regierung in Ankara sah sich lange dem Vorwurf ausgesetzt, die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) nicht zu bekämpfen. Die Zeiten sind nicht erst seit dem jüngsten Anschlag vorbei: Es herrscht ein offener Krieg.

Die Terrororganisation IS fackelt nach Anschlägen nicht lange, wenn es darum geht, die Verantwortung zu übernehmen. In der Türkei war das bis vor kurzem anders: Der Mord an deutschen Touristen in Istanbul vor einem Jahr, der Angriff auf den Flughafen in der Bosporus-Metropole im Juni und weitere Bluttaten schrieb die Regierung dem IS zu - aber der schwieg dazu. Spätestens das Bekennerschreiben zum Angriff auf die Silvesterparty in Istanbul zeigt: Mit der Zurückhaltung des IS in Sachen Türkei ist es vorbei. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sah sich lange Zeit Vorwürfen aus dem Westen ausgesetzt, Gruppen wie den IS zumindest durch aktives Wegschauen gefördert zu haben. Ausländische Extremisten nutzten die Türkei als Transitraum auf dem Weg nach Syrien, die Grenze war offen. Tatenlos schaute Ankara dabei zu, wie immer größere Teile des Grenzgebiets auf der syrischen Seite vom IS erobert wurden. Bis Juli 2015 verweigerte die Türkei den USA die Nutzung der Luftwaffenbasis Incirlik für Angriffe gegen den IS in Syrien. Kritiker bemängelten, dass türkische Behörden auch im eigenen Land bestenfalls verhalten gegen IS-Anhänger vorgingen.

Mehr als 200 Kämpfer getötet

Zwei Opfer aus Deutschland Berlin/München. Zwei der 39 Todesopfer des Silvesteranschlags in Istanbul kamen nach Angaben des Auswärtigen Amtes aus Bayern. "Wir gehen davon aus, dass zwei der Todesopfer aus Deutschland kamen, das heißt also hier ihren festen Wohnsitz hatten", sagte ein Sprecher gestern in Berlin. Beide hätten in Bayern gewohnt. Einer habe sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsangehörigkeit, sagte der Sprecher. "Bei dem anderen gehen wir derzeit davon aus, dass er nur türkischer Staatsangehöriger ist."Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord bestätigte, dass ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg unter den Todesopfern ist. Medien berichteten zudem von einem 28-jährigen Getöteten. Dies konnten zunächst weder die Polizei noch die Stadt Landsberg bestätigen. Der "Ausburger Allgemeinen" zufolge sind die Eltern der Opfer bereits in die Türkei gereist, um ihre Söhne zu identifizieren. Zudem wurden nach Angaben des Auswärtigen Amts drei deutsche Staatsangehörige bei dem Anschlag verletzt. "Sie sind in guter medizinischer Behandlung und außer Lebensgefahr." Woher diese stammen, war zunächst unklar. dpa [mehr...] Angreifer feuert 180 Kugeln ab Istanbul. Der Angreifer auf die Silvesterparty in dem Nachtclub in Istanbul hat einem Zeitungsbericht zufolge mehr als 180 Kugeln auf die Feiernden geschossen. Der Mann habe sechs Magazine seiner automatischen Waffe geleert, berichtete die Zeitung "Hürriyet Daily News" gestern unter Berufung auf die Ermittlungen. Das Blatt zitiert einen Anti-Terror-Experten, wonach der Angreifer den Anschein erwecke, als sei er militärisch ausgebildet worden. Augenzeugen hätten angegeben, der Angreifer habe auf dem Boden liegenden Menschen gezielt in den Kopf geschossen, berichtete das Blatt weiter. Der Täter habe sich anschließend umgezogen und seine Waffe gereinigt. Er habe dann inmitten der Panik den Club verlassen und sei mit einem Taxi vom Tatort weggefahren. Dem Taxifahrer habe er beim Aussteigen gesagt, er habe kein Geld, um ihn zu bezahlen. Die Zeitung schrieb, der Angreifer sei bereits mit einem Taxi in das Ausgehviertel Ortaköy gekommen. Wegen des dichten Verkehrs in der Silvesternacht sei er in der Nähe des Clubs Reina ausgestiegen und die letzten Minuten zu Fuß gelaufen, bevor er sich um 01.20 Uhr am Sonntagmorgen den Weg in den Club freigeschossen habe. dpa

Dass der IS sich nicht zu den ihm zugerechneten Anschlägen in der Türkei bekannte, werteten Experten als Versuch, konservativ-sunnitische Teile der Bevölkerung und auch die Behörden nicht übermäßig gegen sich aufzubringen. Kurz nach einem schweren Anschlag im südosttürkischen Gaziantep im August marschierten türkische Truppen dann aber doch in Nordsyrien ein. Zwar hat die Offensive mittelfristig zum Ziel, die Kurden daran zu hindern, einen eigenen Staat in Nordsyrien auszurufen, der an die Türkei angrenzen würde. Derzeit richtet sich die Operation "Schutzschild Euphrat" aber vor allem gegen den IS, der inzwischen von der Grenze vertrieben wurde.

Seit vergangenem Monat toben heftige Gefechte um die vom IS gehaltene Stadt Al-Bab, die den Türken die bislang schwersten Verluste abverlangten: Mindestens 17 Soldaten kamen ums Leben, türkischen Angaben zufolge wurden weit mehr als 200 IS-Kämpfer getötet. Während der laufenden Kämpfe veröffentlichte der IS vor Weihnachten ein Video, das zeigen soll, wie zwei gefangene türkische Soldaten bei lebendigem Leib verbrannt werden. Beinahe täglich fliegt die türkische Luftwaffe Angriffe in Nordsyrien, inzwischen auch Hand in Hand mit Russland, Ankaras neuem Verbündeten.

Auch in der Türkei eskaliert die Gewalt. Am 3. November rief IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi offen zu Anschlägen in dem Land auf. Am Tag danach detonierte in der Kurdenmetropole Diyarbakir eine Autobombe - erstmals übernahm der IS die Verantwortung für einen Anschlag in der Türkei. In einer bizarren Konkurrenz des Terrors reklamierte die Tat allerdings auch die TAK - eine Splittergruppe der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK - für sich.

Für das Massaker in dem Club in Istanbul - das Dutzenden Unschuldigen das Leben kostete - will niemand außer dem IS verantwortlich sein. Im Bekennerschreiben rühmen sich die Extremisten mit dem Angriff, "wo die Nazarener (Christen) ihr polytheistisches Fest feiern". Ihr "heldenhafter Soldat" habe die "Feiern in Trauer umgewandelt".

Spaltung als mögliches Ziel

Ausgerechnet die von Erdogans islamisch-konservativer AKP regierte Türkei bezeichnet der IS als "Beschützerin des Kreuzes". Sollte es dem IS darum gegangen sein, die bereits zutiefst polarisierte türkische Gesellschaft noch weiter zu spalten, dann waren Zeitpunkt und Ort des Anschlags geschickt gewählt. Silvester feiert vor allem eine säkulare Oberschicht, die in der Türkei immer stärker unter Druck gerät. Und der Club Reina ist aus Sicht Konservativer ein Sündenpfuhl.

In sozialen Netzwerken scheuten einige User nicht davor zurück, Opfer zu verspotten, wie oppositionsnahe Medien berichteten. In Anlehnung an unbestätigte Meldungen, der Täter habe ein Weihnachtsmannkostüm getragen, schrieb ein Nutzer: "Ihr Weihnachtsmann bringt nicht nur Geschenke". Ein anderer User fragt: "Haben wir Spaß, Jungs"? Wer als Muslim an solchen Neujahrsfeiern teilnehme, "verdient es zu verrecken".

Westliche Bräuche im Visier

Konservative Kreise in der Türkei machen seit längerem Stimmung gegen westliche Bräuche. Unglücklich erscheint rückwirkend auch die Freitagspredigt der Religionsbehörde Diyanet, die am Tag vor dem Angriff in Moscheen im ganzen Land verlesen wurde. Die Feiern zum Neujahrsfest seien unislamisch, heißt es dort, und mit "unseren Werten" nicht vereinbar. Diyanet-Chef Mehmet Görmez sah sich nach dem Anschlag dazu genötigt, eine Pressemitteilung herauszugeben. Sicherheitshalber stellt er klar, dass ein Angriff auf einen Nachtclub nicht weniger schwer wiegt als auf eine Moschee. "Es macht keinen Unterschied, ob diese barbarische Tat in einem Basar oder in einem Gotteshaus oder in einem Ort der Unterhaltung ausgeführt wird." Ein solches Massaker sei mit "keinem muslimischen Gewissen" vereinbar.