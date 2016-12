Der Mann im Hintergrund

Philip und Theresa May im Oktober bei einem Parteitreffen der Tories. © dpa

London. Jahrelang freuten sich die britischen Hochglanzmagazine über die "First Lady" des Königreichs, Samantha Cameron, die stets für ihre Mode, ihren Glamour und ihre Stilsicherheit gelobt wurde. Dann übernahm im Juli Philip May den Job als "First Husband". Und das Interesse der Presse an ihm ist deutlich überschaubarer, auch wenn eine Zeitung am Tag von Theresa Mays Amtsübernahme mit einem Augenzwinkern den "sexy blauen Anzug" ihres Ehemanns lobte.

Während die Gattinnen von Regierungschefs oft ins Rampenlicht gerückt werden, ob sie wollen oder nicht, können sich die Gatten in der Regel einfacher zurückziehen. Dabei, so verriet Theresa May kürzlich in einem Interview, habe Philip einen besonders guten Geschmack, wenn es um Accessoires gehe, etwa bei Geschenken wie Handtaschen und Halsketten.

"Fels in der Brandung"

Das aber ist nur eine Eigenschaft, die sie an ihrem Mann zu schätzen weiß. Sobald die Regierungschefin bei Veranstaltungen mit Philip auftaucht, und er begleitet sie häufig, huscht besonders häufig ein Lächeln über ihr Gesicht. Der 59-Jährige, der sich im Hintergrund wohlzufühlen scheint, ist Mays "Fels in der Brandung", wie sie immer wieder betont - insbesondere seit sie in jungen Jahren innerhalb kurzer Zeit erst ihren Vater, dann ihre Mutter verlor. Beide haben an der Universität Oxford studiert, bei einer Party wurden sie einander von der späteren Premierministerin Pakistans, Benazir Bhutto, vorgestellt.

Seit 1980 sind sie verheiratet. Damals, so erzählen es Weggefährten, hätten sie eher auf einen späteren Regierungschef Philip May getippt. Denn lange vor ihr engagierte er sich bei den konservativen Tories und war Vorsitzender des berühmten Debattierclubs Oxford Union. Der erfolgreiche Bankmanager gilt als Gentleman, gut im Umgang mit Menschen, höflich und äußerst schlau. Philip ist deshalb längst nicht nur ihr Ehemann, sondern wohl auch der engste politische Verbündete von Theresa May.