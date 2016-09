„Die AfD ist für uns   definitiv wählbar“

Gerhard Bleckmann ist 82 Jahre alt, seine Frau Anna-Maria wurde 1937 geboren.

Das Paar ist seit 1959 verheiratet, hat zwei Töchter und zwei Enkelkinder.

Von 1959 bis 1965 lebten sie in Ludwigshafen, später zogen sie nach Lampertheim, wo sie heute im Ortsteil Rosengarten wohnen.

In Iserlohn aufgewachsen besuchte Gerhard Bleckmann dort eine Ingenieurschule. 1957 trat er seinen Dienst bei der BASF in Ludwigshafen an. Über 30 Jahre arbeitete er dort und ging dann als Betriebsingenieur in der Forschung in den Ruhestand. Anna-Maria Bleckmann war als Sekretärin in Worms tätig.

Das Paar hat über viele Jahre hinweg mit dem Segelschiff "Adriana" das Mittelmeer durchkreuzt. Gerhard Bleckmann spielt Saxofon in einer Dixie-Band. se