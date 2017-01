„Die Anerkennung der Kreditpunkte ist einfach“

Kerstin Bach arbeitet an der Universität Mannheim im Akademischen Auslandsamt als Erasmus-Hochschulkoordinatorin. Ihre Eindrücke schildert sie im Interview mit dieser Zeitung.

Frau Bach, verbessert ein Auslandssemester die Chancen auf dem Arbeitsmarkt?

Kerstin Bach: Den Ergebnissen einer Studie des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) zufolge ja. Wenn man zum Beispiel in Frankreich war und ein Unternehmen hat viele französische Kunden oder Geschäftspartner, dann ist im Vorteil, wer die Sprache beherrscht und die französische Kultur ein bisschen kennt. Unabhängig von diesem direkten Nutzen wissen Personalverantwortliche es zu schätzen, wenn jemand schon einmal in der Situation war, sich in einem fremden Kulturkreis verständigen und zurechtfinden zu müssen. Leuten, die schon einmal im Ausland waren, wird es eher zugetraut, mit Offenheit und Toleranz an solche Situationen heranzugehen. Für das Studium in eine neue Stadt zu ziehen, ist der erste Schritt. Ein Auslandssemester ist das Gleiche für Fortgeschrittene: Man muss auf internationalem Parkett klarkommen. Das stärkt die Problemlösungsfähigkeit. Insofern gefällt es Personalverantwortlichen, wenn man im Ausland war, in welchem Land ist nicht entscheidend.

Kerstin Bach Kerstin Bach ist stellvertretende Leiterin des Akademischen Auslandsamts der Universität Mannheim.

der Universität Mannheim. Bach berät Studierende , die über das Programm "Erasmus+" ins europäische Ausland gehen möchten.

, die über das Programm "Erasmus+" ins europäische Ausland gehen möchten. Sie ist für die Europaprogramme zuständig sowie für die Koordination zwischen den Hochschulen und von Bereichen, die am Erasmus-Programm teilnehmen.

zwischen den Hochschulen und von Bereichen, die am Erasmus-Programm teilnehmen. Bachs Schwerpunkt liegt dabei auf den Ländern Frankreich, Spanien, Italien, Portugal. lim

Zum Thema Der Hörsaal im Ausland weitet den Horizont

Aber viele nutzen ihr Auslandssemester zum Reisen und Party machen!

Bach: Wir haben mit den Studierenden der Universität Mannheim da keine schlechten Erfahrungen gemacht. Natürlich gibt es den einen oder die andere, die es etwas lockerer sieht. Aber das ist die Ausnahme. Die meisten können sich ein Spaß-Semester auch gar nicht leisten, denn jeder Arbeitgeber weiß, dass ein Bachelor drei Jahre lang dauert und dass das Pensum auch in drei Jahren zu leisten sein müsste. Wobei - den Ergebnissen der DAAD-Studie zufolge - Arbeitgeber es nicht als Makel wahrnehmen, wenn ein Studium aufgrund eines Austauschsemesters mal etwas länger dauert. In der Regel sammeln Bachelorstudierende, die an ihrer Heimatuniversität 30 Kreditpunkte machen würden, in einem Auslandssemester 20 Kreditpunkte. Beides sind Durchschnittswerte. Bringt jemand weniger als 10 Punkte nach Hause, fragen wir nach, woran es lag. Schließlich haben wir eine Kontrollpflicht dafür, dass Erasmus-Stipendiengelder nicht vergeudet werden. Das heißt auch, dass ein Auslandssemester gut begründet sein muss. Allein das Motiv, eine Sprache lernen zu wollen, rechtfertigt kein Austauschsemester! Das könnte man bei einem sechswöchigen Intensivkurs im Ausland schneller.

Wie funktioniert die Anerkennung von Kreditpunkten?

Bach: Das ist deutlich unkomplizierter geworden als noch vor einigen Jahren. Weil Austauschsemester heute gang und gäbe sind. Vor dem Austauschsemester wird in einem sogenannten Learning Agreement festgelegt, welche Kurse der Student oder die Studentin belegt. Das unterschreiben die Verantwortlichen -und dann hat der Student ein Anrecht auf die Anerkennung der Punkte! Das ist prinzipiell bei allen Studiengängen möglich. Gleichwohl: Dass ein Sprachkurs keinen fachbezogenen Kurs in Informatik ersetzen kann, versteht sich von selbst. Deshalb sind diejenigen im Vorteil, deren Modulsystem Raum für Flexibilität lässt. Zum Beispiel über Wahlpflichtbereiche oder Punkte für Schlüsselqualifikationen. Mit dem Learning Agreement ist die Anerkennung von Studienleistungen nicht vom Wohlwollen einer Person abhängig, außerdem vermitteln die Auslandsbeauftragten in Streitfragen. Übrigens: Die Universität Mannheim gilt den Studienergebnissen zufolge als vorbildlich für ihre Betreuung von Auslandssemestern.