„Die Bestien der Finsternis“ bedrohen Aleppos Kulturerbe

Der Krieg in Syrien tötet Menschen, zerstört die kulturgeschichtlichen Denkmäler, vernichtet eine lange gelebte Toleranz und gefährdet das friedvolle Zusammenleben einer ganzen Region.

Das Grauen lässt sich nicht mehr fassen. Während die letzten immer noch in Aleppo ausharrenden Ärzte verzweifelte Hilferufe senden, suchen Hilfsorganisationen nach Worten, die die Hölle in Aleppo auch nur annähernd beschreiben können. Um die Welt aufzurütteln, nennt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz die Schlacht um Aleppo "einen der verheerendsten Konflikte der Neuzeit", und Stephen O'Brien, UN-Koordinator für humanitäre Angelegenheiten, spricht vom "Gipfel des Horrors".

"Die Bestien der Finsternis sind erwacht", klagt der Aleppiner Poet Fouad Mohammed Fouad, und diese Bestien haben Aleppo nach den Worten des Schriftstellers Khaled Khalifa "in eine seelenlose Stadt" verwandelt. Der Krieg raubt das Leben Tausender Menschen, und den Überlebenden ihre Geschichte.

Abraham und seine Ziegen

Aleppo zählt neben Damaskus zu den ältesten durchgehend besiedelten Städten der Welt. Historiker nehmen an, dass sich die ersten Siedler auf einer Hügelgruppe über einer breiten fruchtbaren Senke am Fluss Quwaiq niederließen. In den Archiven der nahen Ausgrabungsstätte von Ebla fand sich der erste Hinweis aus dem dritten Jahrtausend vor Christus auf "Halab", wie die Araber Aleppo bis heute nennen. Es war die Stätte eines Tempels für den mesopotamischen Sturmgott Hadad. Überreste dieses Tempels wurden bei der mittelalterlichen Zitadelle gefunden, die Aleppo überragt.

Halab war im 19. Jahrhundert vor Christus die Hauptstadt des semitischen Königreichs Yamkhad. Der Legende nach hatte auf den Hügeln einst Abraham seine Ziegen gemolken - Halab bedeutet Milch.

Unzählige Male in ihrer langen Geschichte wurde Aleppo von Imperien erobert, von Invasoren geplündert und zerstört. Die Sassaniden kamen, und im 7. Jahrhundert die Araber. Auch die Mongolen hinterließen ein Trümmerfeld.

Durch ihre strategische Lage zwischen dem Mittelmeer und den Flusstälern von Euphrat und Tigris befand sich Aleppo im Zentrum alter Handelswege. Die Stadt wurde Knotenpunkt der Seidenstraße, riesiges Warenlager für die Schätze Chinas und Indiens auf dem Weg nach Westen, Norden und Süden. In zahlreichen Karawansereien und Badehäusern unterhielten sich Menschen in vielen Sprachen. Im 16. Jahrhundert schlugen auch europäische Handelshäuser ihre Zelte auf - der Ruf von Aleppos Reichtum drang weit über seine Grenzen hinaus. Sogar in William Shakespeares "Macbeth" spricht eine der Hexen von Aleppo.

Zentrum von Handelswegen

Aleppo, dieses nach den Worten des britischen Reisenden Thomas Coryat "wichtigste Handelszentrum der orientalischen Welt", zog Siedler aller Völker und Religionen an. Unter der von Saladin gegründeten Dynastie der Ayyubiden erlebte Aleppo eine Epoche außergewöhnlichen Reichtums. Geschäft hatte - bis 2012 - stets Vorrang vor Ideologie und politischen Überzeugungen. Davon profitierten auch zahlreiche venezianische Handelshäuser selbst in Zeiten der Kreuzzüge.

Als die Osmanen 1516 die Region in ihr Reich eingliederten, wurde Aleppo zur Hauptstadt einer Provinz, die sich von Nord-Syrien bis über Teile Südanatoliens in der heutigen Türkei erstreckte und nach Konstantinopel und Kairo zur drittgrößten des Reichs aufstieg. Um 1600 standen in Aleppo 53 Karawansereien und 56 Souks, darunter der zwölf Kilometer lange Souk Al-Madina aus dem 14. Jahrhundert, das "pulsierende Herz" der Stadt und der größte des Mittleren Ostens. Er legte mit den unzähligen prachtvollen Bauten Zeugnis ab für die bedeutende historische Rolle Aleppos als Schnittpunkt der Kulturen. "Die Stadt ist so alt wie die Ewigkeit, dennoch neu, obwohl sie nie aufhörte zu bestehen", notierte im zwölften Jahrhundert der spanisch-arabische Reisende Ibn Djubair. Die Unesco erklärte Aleppo 1986 zum Weltkulturerbe.