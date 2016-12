Die furchtbaren Ereignisse hängen nach

Köln/Hamburg/Berlin. "Kommt gut ins neue Jahr! Fröhlich und sicher Silvester feiern in Köln" steht auf einem neuen Plakat, auch ein Herz mit den Umrissen des Doms ist zu sehen. Gäbe es nicht die Vorgeschichte, könnte man es für die Einladung zu einer x-beliebigen Party halten. Doch die Worte "Köln" und "Silvester" bereiten seit fast einem Jahr vielen Bürgern Unbehagen. Zusammen stehen sie für Deutschlands Probleme in der Flüchtlingspolitik, für Versagen des Staats und für traumatische Erinnerungen hunderter Frauen, Opfer von Sexattacken.

Der Stadt - und nicht nur ihr - hängen die furchtbaren Ereignisse nach, die es im vergangenen Jahr am Hauptbahnhof und im Schatten des Doms gegeben hat. Entfesselte Männergruppen schossen wie wild Feuerwerk umher und begrapschten massenhaft Frauen. Weil viele Flüchtlinge unter den Tätern waren, geriet das gesellschaftliche Klima ins Rutschen. Eine Wiederholung will Köln um jeden Preis verhindern. Der Preis dafür ist eine Feier als Hochsicherheitsereignis.

"Silvester 2016 wird gekennzeichnet sein durch eine sehr große Polizeipräsenz", stellt Polizeipräsident Jürgen Mathies klar. 1500 Beamte der Landespolizei, dazu rund 600 Ordnungskräfte im Auftrag der Stadt. Hinzu kommen etwa 800 Beamte der Bundespolizei unter anderem in Bahnhöfen und Zügen von Nordrhein-Westfalen.

Die Sicherheitskräfte sollen schauen, welche Klientel sich auf den Weg nach Köln macht. Ein Blick in den Maßnahmenkatalog verrät, dass es eine sehr spezielle Silvesterparty wird. Es wird mehr Videoüberwachung geben, unter anderem von Masten am Bahnhofsvorplatz aus. Die Hohenzollernbrücke, die zum bekannten Panorama der Domstadt gehört, wird für Fußgänger gesperrt, auch Verkehrssperren wird es geben. Zentrale Orte sollen mit Zusatzbeleuchtung ausgestattet werden. Auf den Straßen werden etwa 20 Streetworker unterwegs sein.

Köln weiß, was auf dem Spiel steht. Immer wieder spricht Oberbürgermeisterin Henriette Reker von "den Bildern", die aus Köln um die Welt gehen werden. Eigens wurde der Berliner Lichtkünstler Philipp Geist engagiert, der die Domplatte mit einer futuristischen Videoshow in Szene setzen wird. "Die beste Antwort auf Schrecken wie im letzten Jahr ist, andere Bilder zu entwickeln", sagte Geist der Deutschen Presse-Agentur. Um den Dom wird es eine Schutzzone geben, in denen Böller verboten sind.

Einsatz auf der Reeperbahn

Nicht nur für Köln steht viel auf dem Spiel. Ein wenig ist es so, als wolle die Stadt stellvertretend für viele andere die Wunden heilen. Auch an der Hamburger Reeperbahn setzt die Polizei auf mehr Präsenz. Der Landesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Jan Reinecke, geht davon aus, dass die Polizeistärker an Brennpunkten wie Reeperbahn und Landungsbrücken präsent sein wird. Ein umfassendes Konzept soll in dieser Woche bekannt gegeben werden.

Die Berliner Polizei will in der Silvesternacht an ihrer bisherigen Strategie festhalten. Anders als in Köln sind in der Hauptstadt weder besondere Maßnahmen noch deutlich mehr Polizisten vorgesehen. "Wir werden am bewährten Einsatzkonzept nichts ändern", sagte ein Polizeisprecher. Zu Silvester waren neben regulären Einsatzkräften zusätzlich 1700 Polizisten im Einsatz.

In Berlin stellt sich die Lage zu Silvester anders dar als in Hamburg oder Köln. Zwar werden am Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni wie in den Vorjahren Zehntausende Menschen feiern. Doch auf dem abgesperrten Gelände sind Böller und Feuerwerk ebenso wie Glasflaschen und Dosen verboten, an den Eingängen werden Taschen und Rucksäcke durch Sicherheitskräfte durchsucht.