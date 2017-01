Die Grenzen des Algorithmus

"Es wäre für uns ein Traum, wenn wir Daten direkt während des Spiels verarbeiten könnten, die wir zum Beispiel von Sensoren in den Trikots erhalten", sagt Fadi Naoum, bei SAP Experte für das Thema Sport und Informationstechnologie (IT). Technisch sei das möglich. Ob und wie weit die Technik dem Menschen bei sportlichen Entscheidungen helfen kann, ist allerdings umstritten.

"Wir haben uns zusammen mit der Software AG auch Gedanken gemacht, die IT stärker im sportlichen Bereich einzusetzen", berichtet Michael Weilguny, Geschäftsführer von Darmstadt 98. Zum Beispiel habe es Überlegungen gegeben, Standardsituationen oder bestimmte Muster von Spielzügen auszuwerten. "Doch hier stehen wir noch ganz am Anfang", sagt Weilguny. Letztlich bedürfe es immer noch einer individuellen Betrachtung durch Menschen. Ohne diese hätten statistische Werte wenig Aussagekraft.

Naoum glaubt dagegen, dass mit den wachsenden Datenmengen die Auswertungsmöglichkeiten größer werden. "Je mehr wir sammeln, desto besser werden die Informationen, weil man viel mehr miteinander vergleichen kann", so der IT-Experte. Durch die Chips, die in Trikots oder Schienbeinschonern stecken, gewinne man eine viel größere Genauigkeit. "Die Forderung nach mehr Daten geht in die falsche Richtung", hält Professor Ralf Lanwehr von der Business & Information Technology School in Iserlohn dagegen. "Viel wichtiger ist: Wie kommen wir von Big Data zu Smart Data?"

Interpretation der Statistiken

Lanwehr arbeitet mit Vereinen aus dem Profifußball zusammen, um mithilfe von wirtschaftspsychologischen Methoden Nachwuchstalente zu erkennen und zu trainieren. Auch er sieht Statistiken kritisch. "Die besten Innenverteidiger der Welt zum Beispiel haben nur mittelmäßige Zweikampfwerte", sagte Lanwehr auf einer Podiumsdiskussion in Frankfurt, "das liegt aber daran, dass diese viel mehr Bälle abfangen, bevor es zum Zweikampf kommt." Pro Spieler und Spiel gebe es ungefähr 180 Variablen. All diese Daten müssten vergleichend analysiert werden. "Erst dann kommt man zu einer vernünftigen Aussage. Doch Initiativen in diese Richtung sehe ich im deutschen Fußball noch nicht."

Arnd Zinnhardt von der Software AG stimmt dem zu: "Bei diesem Thema befindet sich der Fußball noch im Forschungsstadium - anders als andere Sportarten wie American Football oder Basketball, die durch eine deutlich höhere Anzahl an Standardsituationen geprägt sind."

"Daten können immer nur eine Hilfestellung sein", sagt Stephan Sieger. Der Teammanager von Astoria Walldorf stand selbst viele Jahre als Spieler auf dem Platz - unter anderem bei Fortuna Düsseldorf in der Zweiten Liga. Das Bauchgefühl werde auch weiterhin im Fußball eine wichtige Rolle spielen, glaubt Sieger. "Und man braucht immer noch den Spieler, der in einer bestimmten Situation frei entscheidet, wie er sie löst. Das darf man den Spielern auch nicht nehmen."