Die große Welle des Protests

Ein lupenreiner Populist: der neue US-Präsident Donald Trump.

Washington. Die Welle hatte sich lange aufgebaut. 2016 kam sie so richtig ins Rollen. Populismus trug Donald Trump ins Weiße Haus, trieb Großbritannien aus der EU. Italien, Schweden, Ungarn, die Niederlande, Österreich, Finnland - so verschieden die Gründe für die gravierende Umformung des Bestehenden sind und für das Driften nach rechts, so sehr eint sie eines: Der Populismus steht in voller Blüte.

Wie alle politischen oder gesellschaftlichen Entwicklungen ist auch die derzeitige Welle nicht über Nacht gekommen. Tiefe Gründe des Populismus liegen zum Teil Jahrzehnte zurück. Nach dem Beginn der Deindustrialisierung in den 1960er Jahren und mit dem Nachlassen religiöser Prägekräfte verloren die Parteien Stück für Stück ihren Zugriff. Volksparteien wurden weniger ideologisch und erhielten weniger Zulauf. In den folgenden Jahren verwiesen Parteien und Amtsträger bei zentralen Entwicklungen in Politik und Wirtschaft auf die EU, den Internationalen Währungsfonds (IWF), auf Zentralbanken. Supranationale Organisationen übernahmen die Zuständigkeit für die Geldpolitik oder die Grenzen.

Wirtschaft nicht so wichtig

Der Kolumnist Roger Cohen schreibt in der "New York Times": Mit dem Ende des Kalten Krieges hatten die liberalen Demokratien und neoliberale Ökonomien ihren Zenit erreicht. Ein Vierteljahrhundert später seien nun Autoritarismus und Anti-Liberalismus auf dem Vormarsch.

Cohen nennt ein Bündel von Gründen: Zu lange hätten westliche Gesellschaften keine positiv prägenden Erlebnisse oder "Siege"mehr gehabt. Technologie und Digitalisierung, oft bejubelt, verändern Wirtschaft und Arbeit. Zeitlich parallel wuchs das Internet exponentiell. Medien verloren ihre Deutungshoheit, der politische Diskurs zerfaserte. In einer Harvard-Studie weisen Ronald Inglehart und Pippa Norris nach, dass die Wähler populistischer Kandidaten nicht wirtschaftliche Gründe als wichtigste Faktoren benennen, sondern die kulturellen Veränderungen.

Feindlichkeit gegen Eliten

Der wachsende Unterschied zwischen Metropolen und Peripherie tut das Seine dazu. Nach der schweren Wirtschaftskrise ab 2007 brach sich Enttäuschung über die Verhältnisse Bahn. Die Wut über das Gefühl des Abgehängtseins wuchs. All das düngte den Nährboden für Populismus.

Der Stimmenanteil für populistische oder autoritäre Parteien ist in den 34 Ländern der OECD seit Ende der 1970er Jahre kontinuierlich angestiegen. Er liegt jetzt bei über acht Prozent.

Der Populismus hat verschiedene Spielarten mit einer Gemeinsamkeit: Feindlichkeit gegenüber Eliten, etablierter Politik und Institutionen. Er sieht sich als Vertreter "einfacher" oder "normaler" Leute und oft als Stimme eines wahren Patriotismus.