„Die Menschen äußern jetzt offener rassistische Ansichten“

27 plus 1: Großbritannien bereitet sich zwar noch nicht so recht auf den vor fast drei Monaten beschlossenen und seither immer wieder bekräftigten Brexit vor, wohl aber die Europäische Union mit der gesonderten Beflaggung in Brüssel. © dpa

Bald drei Monate ist es her, dass die Briten für den Brexit stimmten. Seither hat sich die Atmosphäre im Vereinigten Königreich deutlich geändert. Vor allem die Fremdenfeindlichkeit ist enorm gestiegen.

Einwanderung war das bestimmende Thema im Vorfeld des Referendums vom 23. Juni dieses Jahres, und die Rhetorik der Brexit-Kampagne zeigt Spuren: Seit dem Votum ist die Zahl ausländerfeindlicher und rassistischer Vorfälle in Großbritannien sprunghaft gestiegen. Insbesondere Osteuropäer sind oft Opfer von sogenannten Hassverbrechen. Kürzlich starb ein Pole in Harlow nahe London, nachdem er mit zwei Kollegen von Briten zusammengeschlagen wurde.

Die Nachtschicht begann für die rund zwei Dutzend polnischen Arbeiter wie jede andere. Doch als sie am Morgen die Wurstfabrik in Harlow, eine halbe Zugstunde von London entfernt, verließen, hatte sich die Welt in Großbritannien verändert. "Wann fährt euer Bus nach Hause? Jetzt könnt ihr eure Taschen packen und gehen", rief ein leitender Mitarbeiter den Einwanderern zu. Seither herrscht Tristesse in dem südostenglischen Städtchen in der Grafschaft Essex. Dort, in einer Fußgängerzone etwas außerhalb der Innenstadt, wurde der Pole und Fabrikarbeiter Arkadiusz Jozwik zu Tode geprügelt - "weil er Polnisch gesprochen hat", wie die Polizei seinem Bruder erklärt haben soll. Ein "Hassverbrechen" schließen die Ermittler nicht aus.

Bürger zweiter Klasse

Kaum jemand ist unterwegs, die Vorhänge in den Fenstern der Häuser mit ihrem typischen 60er-Jahre-Anstrich sind zugezogen. Mira Gust-Majolzinska und ihr Mann Gerald hasten durch den Nieselregen, in ihrer Tüte Teelichter. Sie wollen die Laternen und Windlichter neu bestücken, die Trauernde in Erinnerung an Jozwik niedergelegt haben. Dutzende Blumensträuße, zwei gerahmte Bilder des Opfers, ein Kissen mit der Aufschrift "Love" sowie eine polnische Flagge haben Menschen an jenen Ort gebracht, wo der Pole zusammen mit zwei Freunden eine Pizza aß, bevor sie von Jugendlichen angegriffen wurden. Nun legt sich das Grau des wolkenverhangenen Himmels über den Berg der Blumensträuße.

"Seit dem Brexit ist die Fremdenfeindlichkeit viel schlimmer geworden", sagt Mira, die seit mehr als zehn Jahren in Harlow lebt. "Wir werden manchmal als Bürger zweiter Klasse behandelt." So wisse sie von Unternehmen, in denen es verboten sei, Polnisch zu sprechen. Dasselbe gelte für eine Schule, in der polnische Kinder selbst in den Pausen nicht in ihrer Muttersprache reden dürften.

Vertrauen verloren

Die 30-Jährige versucht, ihren Landsleuten zu helfen. Einige sprechen nicht so gut Englisch, andere haben Angst, Übergriffe der Polizei zu melden, weil sie meinen, sie könnten ihren Job verlieren oder Ärger provozieren. Häufig ist auch das Vertrauen in die Beamten verloren gegangen. Was kann die Polizei schon tun? Die Frage allgegenwärtig.

"Fucking Polish, go back", schrie kürzlich ein Brite Mira an. Alltag. Ihr Repertoire an Geschichten ist so umfassend wie schockierend. "Jetzt aber eskaliert die Situation." So wurden nur kurz nach dem Tod von Arkadiusz Jozwik abermals zwei Polen vor einer Kneipe attackiert. Gebrochene Nase. Geplatzte Augenbraue. Krankenhaus.

Polen besonders betroffen

Doch die Atmosphäre ist nicht nur in der Arbeiterstadt Harlow angespannt. Eine Deutsche erzählt, sie sei in London, als sie ein T-Shirt nach Art des Trikots der deutschen Fußballnationalmannschaft trug, von einem Engländer aufgefordert worden, "sich nach Deutschland zu verpissen". Ein polnisches Kulturzentrum im Stadtteil Hammersmith wurde mit fremdenfeindlichen Parolen beschmiert. In Norwich gab es einen Anschlag auf einen osteuropäischen Delikatessenladen. Eine Spanierin wurde in der Londoner U-Bahn aufgefordert, "unsere Sprache" zu sprechen. "Wir haben für Brexit gestimmt", schob der Mann wie zur Begründung nach.