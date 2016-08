„Die Regierung müsste   wenigstens Schulen sichern“

Italien ist das erdbebenreichste Land Europas, aber trotzdem sind rund 70 Prozent der Gebäude dort nicht gesichert.

Matteo Renzi gab sich staatsmännisch und mitfühlend. "Jetzt müssen die Tränen trocknen", sagte der italienische Ministerpräsident nach seinem Besuch im Erdbebengebiet in den Regionen Latium und Marken, "dann geht es an den Wiederaufbau."

Noch immer sind nicht alle Opfer und Vermissten nach dem schweren Erdbeben am Mittwoch in Mittelitalien mit bisher mindestens 250 Toten und 365 Verletzten gefunden. In der italienischen Politik ist indes bereits von der Rekonstruktion die Rede. Die italienische Regierung hat signalisiert, die Überlebenden in den vom Beben zerstörten Dörfern wie Amatrice, Accumoli oder Aquata del Tronto nicht im Stich zu lassen.

In Italien wurden seit dem Jahr 1968 insgesamt 180 Milliarden Euro für den Wiederaufbau nach Erdbeben investiert, hat der italienische Verband der Bauunternehmer errechnet. 13,7 Milliarden Euro wurden allein für die Rekonstruktion nach dem Erdbeben 2009 in den Abruzzen bereitgestellt.

Alle paar Jahre wird das Land von einem schweren Erdbeben heimgesucht, zuletzt 2012 in der Emilia Romagna. Immer wieder kamen Hunderte Menschen in den vergangenen Jahrzehnten bei Naturkatastrophen ums Leben. Der Wiederaufbau ist zweifellos notwendig, aber Geologen, Seismologen und Angehörige des italienischen Zivilschutzes beklagen vor allem den Mangel an Erdbeben-Prävention in Italien.

Fehlende Präventionskultur

"Immer unvorbereitet", titelte die Mailänder Zeitung "Libero" gestern auf der ersten Seite. "In Italien haben wir trotz allem keine Präventions-Kultur", sagt Francesco Peduto, Vorsitzender des italienischen Geologen-Rates. 24 Millionen der knapp 60 Millionen Italiener leben laut Peduto in Gegenden mit erhöhtem Erdbeben-Risiko, die betroffenen Gegenden reichen vom Friaul über den Apennin bis nach Kalabrien und Sizilien.

"Wir geben uns damit zufrieden, den Notstand zu verwalten", kritisiert der Erdbebenforscher Massimo Cocco des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (Ingv). Enzo Boschi, Seismologe und ehemaliger Präsident des Ingv behauptet: "In Italien wird nur nach Erdbeben verantwortungsvoll gebaut."

Der Fall war dies etwa in der umbrischen Stadt Norcia, die bereits 1979 und 1997 von Erdbeben betroffen war. Nach entsprechenden Baumaßnahmen gab es beim jetzigen Beben weder Tote noch Verletzte und kaum Schäden, obwohl das Epizentrum in unmittelbarer Nähe lag.

Unisono fordern die Experten nun einen mehrfachen Wandel. Zum einen bedürfe es einer neuen "Kultur der Prävention". Die oft ahnungslose Bevölkerung in den entsprechenden Gebieten müsse für die Risiken sensibilisiert werden und eine Anleitung für richtiges Verhalten im Fall von Erdbeben bekommen, das sei bisher nicht der Fall. Bereits in der Schule müssten Kurse gegeben werden. "Zwischen 20 und 50 Prozent der Todesfälle haben ihre Ursache in Fehlverhalten der Personen während eines seismischen Ereignisses", sagt Peduto. Andererseits monieren die Experten die mangelnde Sicherung der Gebäude gegen Erdbeben. Ihr Einsturz verursacht die meisten Todesfälle.

Alte Bausubstanz

Obwohl Italien das am meisten von Erdbeben betroffene Land in Europa ist, seien 70 Prozent aller Immobilien nicht erdbebensicher. Grund dafür ist auch die alte Bausubstanz, wie in den teilweise mittelalterlichen Dörfern Amatrice oder Accumoli. Steuerbegünstigungen für erdbebensichere Renovierungen privater Gebäude erwiesen sich bislang als Flop, Eigentümer haben oft weder Mittel noch Interesse an aufwendigen Umbauten.

Gegen die Kategorisierung privater Gebäude wehrten sich Italiens Immobilieneigentümer bisher erfolgreich. Die Etikettierung eines Hauses als unsicher hätte entweder eine Entwertung oder aber aufwendige Umbaumaßnahmen zur Folge. "Die Regierung müsste wenigstens Krankenhäuser und Schulen sichern lassen", sagt Seismologe Cocco. Geologe Peduto fordert gar einen "nationalen Plan" zur Sicherung der Gebäude.

Erst als im Herbst 2002 in der Region Molise 27 Kinder und eine Lehrerin nach einem Erdstoß in ihrer Schule erdrückt wurden, begann die Regierung mit der Unterteilung des Landes in verschiedene Gefahrenzonen. Erdbebensicheres Gebiet gibt es demnach seit 2004 in Italien offiziell nicht mehr.

Konsequenzen aus der Erfassung der besonders sensiblen oder strategisch wichtigen Gebäude wurden aber nur ungenügend gezogen. Immer noch sind etwa zahlreiche Schulen nicht erdbebensicher. So stürzte beim jetzigen Beben in Mittelitalien auch das Schulgebäude von Amatrice ein, in dem sich Kindergarten, Grund-, und Mittelschule befanden, obwohl es 2012 angeblich erdbebensicher renoviert worden war. Da sich das Beben nachts um 3.36 Uhr ereignete, war das Gebäude glücklicherweise leer. Auch das Rathaus von Amatrice fiel in sich zusammen, das Krankenhaus wurde evakuiert und ist unbegehbar. Die Staatsanwaltschaft aus der nahegelegenen Provinzhauptstadt Rieti ermittelt.