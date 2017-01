„Die SPD muss zeigen, dass sie sich um die Menschen kümmert“

Der ehemalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz hat vor neun Jahren miterlebt, wie es ist, den höchsten Posten an der Spitze der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands aufzugeben.

Herr Beck, Sigmar Gabriel verzichtet auf Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz. Ist das eine positive oder böse Überraschung für Sie?

Kurt Beck: Es ist eine Überraschung, die ich mit Respekt gegenüber Sigmar Gabriel zur Kenntnis nehme und mit viel Hoffnung auf Martin Schulz verbinde, was seine Person und Chancen angeht. Ich weiß um die Überwindung, die es Sigmar gekostet hat, auf den Parteivorsitz zu verzichten. Ich weiß aus eigener Erfahrung: Auf den SPD-Vorsitz verzichtet man nicht leichtfertig.

Kurt Beck Kurt Beck (Bild) wird am 5. Februar 1949 in Bad Bergzabern (Südpfalz) geboren. Nach der Volksschule absolviert er eine Ausbildung zum Elektro-Mechaniker der Fachrichtung Elektrotechnik. Mittlere Reife auf dem zweiten Bildungsweg. 1972 tritt Beck in die SPD ein. 1979-2013 Landtagsabgeordneter. 1994-2013 Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. 1993-2012 SPD-Vorsitzender Rheinland-Pfalz. 2006-2008 Bundesvorsitzender der SPD. Seit 2013 Vorsitzender der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Verheiratet, ein Sohn. tö

Gabriel begründet seinen Schritt damit, bei den Wählern schlechtere Chancen als Schulz zu haben.

Beck: Das ist eine absolut selbstlose Betrachtung der Situation. Ob zu Recht oder Unrecht - bei Gabriel ist es zu Unrecht. Hat man erst einmal ein negatives Image, ist es in Vorwahlkampfzeiten unendlich schwer wieder loszuwerden. Wenn man gegen eine populäre Kanzlerin Chancen haben will, spielt das eben eine beachtliche Rolle.

Welche Rolle könnte auch gespielt haben, dass Gabriel in seiner Partei nicht gut ankommt? 2015 wurde er schließlich mit nur 74,3 Prozent wiedergewählt.

Beck: Ich war auf dem Parteitag dabei und empfand es eher als einen seiner starken Momente, dass er sich vor seiner Wahl mit einigen Leuten sehr ehrlich auseinandergesetzt hat, wohlgemerkt auf offener Bühne. Es gibt keinen Grund, die sieben Jahre, die Sigmar die SPD geführt hat, negativ zu bewerten. Es ist nicht leicht, eine so lebendige Partei wie die SPD zu führen.

Gabriel hat mit seiner Erklärung lange gewartet. Warum?

Beck: Ich weiß, dass er mit sich gerungen hat. Er hat Chancen und Risiken einer eigenen Kandidatur sehr genau abgewogen. Es ehrt ihn, dass er nicht gesagt hat: Ich will das aber werden, und wenn es danebengeht, ist es halt so.

Sie verbinden mit Schulz viel Hoffnung. Worauf setzen Sie?

Beck: Was die Innenpolitik angeht, ist er unbelastet und hat eine Art aufzutreten, dass man ihm sein Ringen um Gerechtigkeit und Fairness abnimmt. International ist er stark vernetzt. Außerdem ist er ein mutiger Mann. Unser Vorteil besteht darin, dass Martin Schulz nicht in die Kabinettsdisziplin eingebunden ist. Wir können also in der großen Koalition auf sachlich faire Kompromisse hinarbeiten und dennoch das sozialdemokratische Profil für die Zukunft schärfen.

Gerechtigkeit soll Schulz' Thema werden. Hat die SPD da Nachholbedarf?

Beck: Nicht die SPD, aber die Gesellschaft insgesamt. Wir als Friedrich-Ebert-Stiftung haben eine Reihe von Studien vorliegen, in denen wir zeigen, dass wir in Deutschland und Europa in eine große Gerechtigkeitslücke gelaufen sind und diese zunehmend auch zu einem volkswirtschaftlichen Nachteil geraten kann.

Woran liegt es, dass es die Bundes-SPD in Umfragen auf Dauer nur auf knapp über 20 Prozent schafft?

Beck: Da gibt es eine Reihe von Gründen. Etwa die Erinnerung an die Auseinandersetzungen um die Agenda 2010, die uns wirtschaftlich und arbeitsmarktpolitisch noch heute trägt, auf der anderen Seite aber von Menschen gerade aus unserer Klientel als zum Teil sehr ungerecht empfunden wurde. Daneben gibt es eine Unsicherheit gerade in der Mitte der Gesellschaft, also bei unserer Wählerklientel: Da müssen wir zeigen, dass sich soziale Gerechtigkeit, ökonomische Vernunft und ökologische Verantwortung umsetzen lassen. Da müssen wir US-Präsident Donald Trump (spricht das u wie ein u aus) Solidarität entgegensetzen.

Hübsch, wie Sie den Namen Trump pfälzisch aussprechen.

Beck: Seine Vorfahren waren ja Pfälzer. Aber ich berufe mich lieber auf die Vorfahren von Elvis Presley.

Welches Ergebnis bei der Bundestagswahl wäre für die SPD ein Erfolg?

Beck: Wir wollen gewinnen . . .

. . . da müssen Sie stark zulegen . . .

Beck: Im Januar 2016 lag die SPD in Rheinland-Pfalz weit hinter der CDU. Am Wahltag 13. März waren wir vorne. Wie heißt es so schön: Die Hühner werden am Abend gezählt.