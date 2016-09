„Die Wähler haben auch Angela   Merkels Arroganz bestraft“

Der Mannheimer Politikwissenschaftler Thomas König macht im Interview auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für das Wahl- Desaster ihrer Partei in Mecklenburg-Vorpommern verantwortlich.

Herr König, die AfD hat Angela Merkels CDU in ihrem Wohnzimmer auf Platz drei verdrängt. Ist das schon ein Hauch von "Kanzlerdämmerung"?

Thomas König: Von einer "Kanzlerdämmerung" würde ich jetzt noch nicht sprechen. Sicher ist aber, dass das Wahlergebnis vor allem die CDU-Abgeordneten beunruhigen muss, sollte sich dieser Negativ-Trend bei der Berlin-Wahl in zwei Wochen fortsetzen.

Thomas König Thomas König, geb. 1961 in Münster, ist Lehrstuhlinhaber für Politische Wissenschaft II an der Universität Mannheim. Am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung ist König Projektleiter für legislative Reformen und Parteienwettbewerb sowie für die innenpolitische Basis von Regierungspräferenzen bezüglich der Europapolitik. was

Meinen Sie damit, dass sich dann in der CDU manche fragen, ob sie mit Merkel die Bundestagswahl 2017 noch gewinnen können?

König: Zumindest, ob sie dann überhaupt noch ins Parlament kommen, wenn die CDU immer schwächer wird. Die Vergangenheit lehrt ja: Kanzler werden selten durch den Wähler, sondern meistens in den eigenen Reihen gestürzt.

Das war bei Konrad Adenauer und Ludwig Erhard der Fall. Helmut Kohl dagegen trat 1998 noch mal erfolglos an, obwohl viele seiner Parteifreunde lieber mit Wolfgang Schäuble ins Rennen gegangen wären. Das Ergebnis ist bekannt.

König: Eben. Und auch SPD-Kanzler Gerhard Schröder ließ sich 2005 nach der schweren Niederlage seiner Partei in Nordrhein-Westfalen auf die Bundestagsneuwahl ein, weil ihm sonst die Linke in der SPD weggelaufen wäre.

Kanzlerin Angela Merkel . . .

König: . . . wird beim CDU-Bundesparteitag im Dezember sehen, ob die eigene Partei sie noch einmal mit einem guten Ergebnis zur Vorsitzenden wählen wird. Sollte es schlecht ausfallen, könnte dies wirklich eine Art Götterdämmerung einleiten.

Steht die CDU schon mit dem Rücken zur Wand?

König: Sie steht zumindest vor großen Problemen, die allerdings auch hausgemacht sind.

Wie meinen Sie das?

König: Es gibt ja gegenwärtig niemanden, der für Merkel einspringen könnte. Im Endeffekt bleibt ja nur noch Finanzminister Wolfgang Schäuble übrig, und selbst der ist inzwischen in einem recht fortgeschrittenen Alter und damit kein geeigneter Kandidat.

Also Augen zu und durch?

König: Wir müssen den Parteitag abwarten. Ich glaube nicht, dass einer den ersten Stein werfen wird. Eben mangels Alternative. Merkel hat es selbst in der Hand. Mit ihrem internationalen Renommee könnte sie sogar UN-Generalsekretärin werden. Aber es sieht für mich nicht so aus, als würde sie freiwillig abtreten.

Für die CDU ist das Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern jedenfalls eine Katastrophe, oder?

König: Das ist zumindest eine schwere Niederlage, die mich allerdings nicht überrascht hat.

Wegen der Umfragen?

König: Nicht nur. Schauen Sie sich die Situation in Österreich, Frankreich, Osteuropa oder das Brexit-Referendum in Großbritannien an.

Was hat das mit Mecklenburg-Vorpommern zu tun?

König: In Großbritannien haben die EU-Gegner in den ländlichen Gebieten viel stärker abgeschnitten als in den Großstädten wie London. Das liegt daran, dass Veränderungen bei der Migration auf dem Land viel mehr auffallen. Wenn in Mecklenburg-Vorpommern nur einer mit der Burka herumläuft, hat das eine stärkere Resonanz als zehn in der Großstadt, weil dort mehr Ausländer mit islamischen Wurzeln leben.

Die AfD hat also mit ihrem "Flüchtlinge raus!" besonders gut abgeschnitten, aber nicht obwohl, sondern weil dort so wenige Migranten leben?

König: Genau. In Mecklenburg-Vorpommern war das Ausgangsniveau so niedrig, dass eine geringe Anzahl an Flüchtlingen große Veränderungsraten mit sich brachte. In Berlin ist das anders. Deshalb gehe ich davon aus, dass die AfD unabhängig von den bisherigen Umfragen bei der Landtagswahl in zwei Wochen nicht so stark sein wird wie am Sonntag. Allerdings hat in Mecklenburg-Vorpommern auch eine Rolle gespielt, dass sich dort viele Menschen abgehängt fühlen.

Diese haben früher aus Protest die Linke gewählt.