Drei Etablierte und ein Neuling

Am Sonntag wird sich entscheiden, wer in das prächtige Schweriner Schloss - dem Sitz der Landesregierung - einziehen wird.

In Schwerin ging bisher nichts ohne die Spitzenkandidaten von SPD, CDU und Linkspartei. Doch dieses Mal ist alles anders: Die Rechtspopulisten wirbeln die erprobte Konstellation durcheinander.

Die Herren kennen und schätzen sich. Seit Jahrzehnten engagieren sie sich in der Landespolitik von Mecklenburg-Vorpommern, in verschiedenen Konstellationen waren sie mal Regierungspartner, mal politische Gegner, miteinander sind sie alt geworden. Die lauten Töne sind ihre Sache nicht, sie gelten als leise Pragmatiker der Macht, außerhalb ihres Landes sind sie kaum bekannt, in der Bundespolitik spielen sie keine Rolle.

In Schwerin dagegen geht nichts ohne sie. Schon vor fünf Jahren, im Sommer 2011, traten sie als Spitzenkandidaten ihrer Parteien gegeneinander an, nun wiederholt sich der Dreikampf zwischen SPD-Ministerpräsident Erwin Sellering (kleines Bild oben), mittlerweile 66 Jahre alt und seit acht Jahren Chef einer ebenso geräuschlos wie konfliktfrei arbeitenden großen Koalition, zuvor lange Jahre Justiz- und Sozialminister in einem rot-roten Kabinett, seinem Stellvertreter, Innenminister Lorenz Caffier (Mitte) von der CDU, mit 62 Jahren der Jüngste im Bunde, und dem 63-jährigen Oppositionsführer Helmut Holter (unten) von der Linkspartei, von 1998 bis 2006 stellvertretender Ministerpräsident und Arbeitsminister in der rot-roten Koalition unter SPD-Ministerpräsident Harald Ringstorff.

Zum Thema AfD-Chef Meuthen gegen strikte Abgrenzung zur NPD

Wenn alles normal verlaufen wäre, hätte sich Sellering nach der Landtagswahl am kommenden Sonntag aussuchen können, mit wem er koaliert - sowohl die CDU als auch die Linkspartei hätten zur Verfügung gestanden.

Doch dieses Mal ist alles anders. Den Dreikampf der Etablierten um die Macht im prächtigen Schweriner Schloss hat ein Neuling auf der politischen Bühne kräftig durcheinander gewirbelt. Mit der rechtspopulistischen AfD, die aus dem Stand auf 20 Prozent oder sogar mehr kommen und möglicherweise sogar wie in Sachsen-Anhalt zur zweitstärksten politischen Kraft im Landtag werden könnte, ist den Altparteien ein Konkurrent entstanden, der alle Planungen über den Haufen wirft und am Ende sogar dafür sorgt, dass weder die große Koalition noch Rot-Rot eine Mehrheit haben. Ein kompliziertes Dreierbündnis, entweder Rot-Rot-Grün oder eine zweite "Kenia"-Koalition aus SPD, CDU und den Grünen (wie in Sachsen-Anhalt), falls die Grünen überhaupt den Sprung über die Fünf-Prozent-Grenze schaffen, wäre die Folge.

Dabei ist die AfD im strukturschwachen Flächenland an der Ostseeküste ein Phantom. Im ganzen Land hat sie nach Schätzungen gerade einmal 500 Mitglieder, es gibt kaum Ortsverbände. Ihr Spitzenkandidat, der 46-jährige Leif-Erik Holm (Bild), ein früherer Disk-Jockey und Radiomoderator aus Schwerin und bis vor Kurzem Mitarbeiter der Europaabgeordneten Beatrix von Storch, gehört zwar zum eher moderaten Flügel der Partei, doch im Wahlkampf keilt er kräftig gegen die Asylpolitik sowie die "inländerfeindliche Politik" von Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Bürgerferne der Politik der etablierten Parteien im Lande. "Wenn Frau Merkel nicht mehr in der Lage ist, die Grenze zu schützen, dann soll sie zurücktreten und uns das überlassen", sagt Holm über die Kanzlerin, deren Wahlkreis, die Hansestadt Stralsund und die Ostseeinsel Rügen, im Lande liegt.

"Asylchaos beenden", steht auf den AfD-Plakaten. Dabei leben kaum Ausländer im dünn besiedelten Nordosten, ihr Anteil liegt bei 3,7 Prozent. Im vergangenen Jahr kamen rund 23 000 Asylbewerber in das Land, nur im Saarland und Bremen waren es weniger, in diesem Jahr bislang knapp 4000. Und von den 3300 Erstaufnahmeplätzen sind gerade einmal noch 582 belegt.

Doch das Flüchtlingsthema überlagert alle anderen Themen. SPD und CDU haben sichtlich Mühe, den Parolen der AfD etwas entgegenzusetzen. Sowohl SPD-Ministerpräsident Sellering wie sein CDU-Herausforderer Caffier versuchen ihrerseits zu punkten, indem sie auf Distanz zu ihren Bundesparteien und der Politik der Bundesregierung gehen. So kritisiert Sellering die "Planlosigkeit" der Kanzlerin, die im vergangenen Jahr den Eindruck erweckt habe, "wir müssten unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen". Caffier wiederum fordert eine Verschärfung der Sicherheitsgesetze sowie weiterhin ein Burka-Verbot und die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft, auch wenn er sich damit im Kreise seiner Innenministerkollegen von CDU und CSU nicht durchsetzen konnte.

In den Hintergrund rücken dagegen die unbestreitbaren Erfolge der großen Koalition. So gelang es SPD und CDU in den letzten zehn Jahren, die Arbeitslosigkeit im Land mehr als zu halbieren und unter die Zehn-Prozent-Marke zu drücken. Seit 2006 gibt es einen ausgeglichenen Haushalt ohne neue Schulden, die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs stieg im vergangenen Jahr um 1,1 Prozent auf 553 000, im gleichen Zeitraum nahm die Zahl der offenen Stellen sogar um 6,6 Prozent auf 24 500 zu, im Gegenzug sind 6200 Ausländer arbeitslos gemeldet. Der Tourismus entlang der gesamten Ostseeküste sowie in den Hansestädten Rostock, Wismar, Stralsund und Greifswald boomt, auch die mecklenburgischen Seenplatte lockt die Urlauber an. Mit 29,5 Millionen Übernachtungen wurde 2015 ein neuer Rekordwert erreicht.

Doch nicht alle Bürger profitieren von der wirtschaftlichen Gesundung gleichermaßen, vor allem in Vorpommern an der Grenze zu Polen sowie im Hinterland von Parchim über Pasewalk bis Anklam fühlen sich viele abgehängt. Vor allem dort, wo bislang die Linke und die NPD, die seit 2006 im Landtag sitzt, stark waren, hat nun die AfD ihre Hochburgen. Mit der Folge, dass beide Parteien Wähler an die Neulinge auf dem politischen Parkett verlieren - weil ihnen die Linke zu etabliert und angepasst und die NPD zu radikal ist.

AfD-Chef Holm hat damit keine Probleme - und träumt schon von Größerem: Er will die AfD zur stärksten politischen Kraft im Heimatland der Kanzlerin machen. An Pathos mangelt es ihm dabei nicht: "1989 hat gezeigt, dass wir gemeinsam etwas Großes leisten können."