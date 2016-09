„Ein Geldautomat? Wozu? Viel zu teuer!“

Wenn Peter Breiter sich durch die Zahlen wühlt, macht er das lieber an der alten Rechenmaschine als am Computer.

Die Raiffeisenbank Gammesfeld im Nordosten Baden-Württembergs, irgendwo zwischen Schwäbisch Hall und dem Touristenort Rothenburg ob der Tauber, ist anders als andere Banken. Hier steht die Zeit still.

Die Rechenmaschine der Marke Walther muss schon mehr als 50 Jahre alt sein. Genauso wie die wuchtige Schreibmaschine, Typ Adler Universal 40, die neben dem Schalter der Raiffeisenbank Gammesfeld steht. Durch den schmalen Raum ziehen sich Holzregale an der Wand entlang. Die Ordner darin sind teilweise vergilbt. In einer Vitrine lehnen Teller mit dem Gammesfelder Wappen, einer silbernen Schaufel. Zwei Pflanzen langweilen sich auf dem Regal. Die beiden Computer, einer mit Anschluss ans Internet, einer ohne, wollen so gar nicht in diese Welt passen, in der es aussieht wie in einem Museum.

Die Raiffeisenbank in Gammesfeld hat einen einzigen Mitarbeiter. Er heißt Peter Breiter, ist 45 Jahre alt und stammt aus dem kleinen Dorf mit 500 Einwohnern. Hauptsächlich Handwerker und Landwirte leben in den Fachwerkhäusern. Bis nach Bayern sind es nur ein paar Minuten mit dem Auto.

Kein Anzug, keine Krawatte

In der Raiffeisenbank ist Breiter alles in einem: Direktor, Bediensteter am Schalter, Putzkraft. Nach Dienstschluss greift er schon mal zum Mopp und wischt feucht die Räume durch. Wie ein typischer Bankdirektor sieht der groß gewachsene Mann mit den grauen Haaren ohnehin nicht aus. Er trägt keinen Anzug, keine Krawatte und keine dicke Uhr um das Handgelenk. Sondern ein kariertes Hemd, das locker in der dunklen Jeans steckt.

Breiter tippt Überweisungen noch auf der Schreibmaschine und schickt sie per Post an die DZ Bank, der Zentrale. Er schreibt Kontoauszüge selbst auf dem Computer. Mühsam Posten für Posten. "Wir sind schon rückständig", sagt Breiter. "Aber ob der Schreibtisch 30 Jahre alt ist oder ein Jahr - das ist mir egal. Wir wollen keinen Prunk schaffen, indem wir einen Glaspalast hinstellen. Wir arbeiten mit dem Geld unserer Kunden und wollen das beste für sie herausholen." An das Rechenzentrum der Genossenschaftsbanken will Breiter das Mini-Institut nicht anschließen. Das würde 50 000 Euro pro Jahr kosten.

Sparbuch einzige Anlageform

Nur Gammesfelder dürfen Kunde der Raiffeisenbank sein. Sie bietet ein gebührenfreies Girokonto. Für einen Kredit zahlt jeder den gleichen Zins. Das Sparbuch ist das einzige Anlageprodukt. Sparer kriegen derzeit 0,25 Prozent. Es gibt kein Tagesgeld, keine Aktienfonds, keine Zertifikate. Auch die Bank selbst hält keine Aktien oder Staatsanleihen. "Wenn ein Land in die Pleite rutscht, betrifft uns das nicht", erklärt Breiter gelassen.

Wer Bargeld braucht, muss an den Schalter. Denn weder in noch vor dem grün gestrichenen Bau aus den 1960er Jahren steht ein Geldautomat. Von Kontoauszugsdruckern oder Service-Terminals ganz zu schweigen. "Wozu? Viel zu teuer!", sagt Breiter. Die Bank hat dienstags bis samstags von 12.30 bis 14 Uhr geöffnet, dienstags und freitags zusätzlich von 19 bis 21 Uhr. Von Online-Banking, also Geldgeschäften über das Internet, hält Breiter nichts. Aus Gründen der Sicherheit. "Wer will, kann das knacken", sagt er, "was ich schon alles gehört habe - da wird einem ganz schlecht."

Kunden schätzen das Persönliche

Kunde Berthold Beierlein sitzt im Warteraum, der ein bisschen an eine Landarztpraxis erinnert. Ein Tisch, ein paar Stühle mit altmodischem Bezug, eine ergraute Tapete. Wartende können mit dem Roulette aus Holz spielen. "Ich bin seit über 20 Jahren hier und sehr zufrieden", sagt Beierlein. "Die Bank bietet alles, was wir brauchen." Georg Barthelmäs steht schon am Schalter. Er unterschreibt ein Formular. Breiter händigt ihm Geldscheine aus. "Hier gibt es keine Gebühren, das ist gut", sagt Barthelmäs. Er schätze zudem das sehr Persönliche und die "gute Unterhaltung".