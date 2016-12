Ein Herz für Afrika

Schwäbisch Hall. Der entscheidende Wendepunkt in Erhard Epplers Karriere war der Rücktritt als Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Von 1968 bis 1974 war er für Entwicklungshilfe zuständig. Die Versäumnisse, die er damals angeprangert habe, würden heute in den großen Fluchtbewegungen auf dem afrikanischen Kontinent sichtbar. "Ich bin in den 70er Jahren wie ein Wanderprediger mit der Forderung durch Deutschland gezogen, mehr für Afrika zu tun", blickt Eppler zurück. Ihm sei klar gewesen, dass es sonst im damals noch fernen 21. Jahrhundert zu einem "gewaltigen Einwanderungsdruck" komme.

Epplers Einfluss in der sozialliberalen Bundesregierung sank rapide, nachdem die Kanzlerschaft im Mai 1974 von Willy Brandt zu Helmut Schmidt gewechselt war. Am 8. Juli 1974 gab der Linke sein Amt ab und wurde von Egon Bahr ersetzt. "Ich bin als Minister zurückgetreten, weil meine Mittel gekürzt wurden", sagt Eppler. Dabei sei er der Ansicht gewesen, dass er mehr Geld gebraucht hätte. Der Rückzug sollte ein Zeichen setzen, das aber kaum begriffen wurde." Der Schwabe wurde Oppositionsführer im Stuttgarter Landtag.

Wie vor über 40 Jahren fordert Eppler auch heute noch, den Afrikanern zu helfen. Auf keinem anderen Kontinent sei die Geburtenrate so hoch wie dort. Die Menschen müssten eine Chance bekommen, wo sie leben. Die Versäumnisse von einst ließen sich nicht in drei Jahren nachholen: "Was wir heute machen, kommt uns in 20 oder 25 Jahren zugute."