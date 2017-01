Eine wehrhafte Demokratie braucht kein Verbot

Die Bundesländer haben mit ihrem NPD-Verbotsantrag vor dem Bundesverfassungsgericht ein Debakel erlebt. Und die rechtsextreme Partei jubelt, obwohl ihr die Richter bescheinigen, dass sie politisch irrelevant geworden ist. Das Karlsruher Urteil und seine Folgen.

Nur ein paar Demonstranten stehen am Dienstagmorgen vor dem Karlsruher Bundesverfassungsgericht mit einem knalligen Transparent "Für ein Verbot aller faschistischen Organisationen". Vielleicht ist es nur die Kälte, weshalb so wenige da sind, womöglich aber auch die Gewissheit bei den NPD-Gegnern, dass ihr langer Kampf für ein Verbot vergeblich sein wird. Auch Bundesratspräsidentin Malu Dreyer (SPD) strahlt vor der Urteilsverkündung keinen großen Optimismus aus, sondern lächelt eher routiniert in die Kameras. Dreyer ahnt wohl bereits, dass der Gang nach Karlsruhe für sie als Gesicht der Bundesländer kein politisches Kapital einbringen wird. Schon im Vorfeld des mit Spannung erwarteten NPD-Urteils hatte es viele Spekulationen gegeben, dass die Verfassungsrichter ein Verbot der rechtsextremen Partei ablehnen würden.

Schärfste Waffe des Rechtsstaats

Als die sieben Verfassungsrichter um zehn Uhr den Gerichtssaal zur Urteilsverkündung betreten, steigt die Nervosität bei einigen Online-Medien offensichtlich zu sehr, denn diese produzieren Falschmeldungen. Sie verwechseln die Verlesung der Anträge durch Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle mit dem anschließenden Urteil. Und das fällt eindeutig aus: Die NPD ist zwar verfassungsfeindlich, für ein Verbot reicht dies aber nicht aus.

Wohl auch deshalb spricht Voßkuhle die anwesenden "Damen und Herren" in seiner Einführung direkt mit folgender Bemerkung an: "Das Ergebnis des Verfahrens mag der eine oder andere als irritierend empfinden, weil für den Senat außer Zweifel steht, dass die Antraggegnerin nach ihren Zielen und dem Verhalten ihrer Anhänger die Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung anstrebt." Nur, so Voßkuhle weiter: "Lässt das Handeln einer Partei aber nicht einmal auf die Möglichkeit eines Erreichens ihrer verfassungsfeindlichen Ziele schließen, bedarf es des präventiven Schutzes der Verfassung durch ein Parteiverbot als schärfste und überdies zweischneidige Waffe des demokratischen Rechtsstaats gegen seine Feinde nicht."

Damit hat das Gericht neue Maßstäbe für das Parteiverbot gesetzt: Es ist kein "Gesinnungs- oder Weltanschauungsverbot". Karlsruhe setzt sich ausdrücklich ab von den Kriterien, nach denen 1956 die Kommunistische Partei Deutschlands aufgelöst wurde. Es reicht nicht aus, wenn eine Partei verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, solange es keine gewichtigen Gründe gibt, dass diese auch erreicht werden können. Eine Partei müsse, so das Urteil, auf die "Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung" nach Grundgesetzartikel 21 "ausgehen". Das setzt Handeln voraus. Es muss zwar keine konkrete Gefahr für die Demokratie bestehen, aber ein planvolles Vorgehen einer Partei, die einen Erfolg wenigstens möglich erscheinen lässt.

All das, so das Gericht, trifft aber auf die NPD nicht zu. Sie ist kurzgefasst eine Partei, die im parlamentarischen Betrieb politisch bedeutungslos geworden ist. Ihre Sitze in den Landtagen in Ostdeutschland hat sie verloren, aber auch in den Kommunalparlamenten spielt die rechtsextreme Partei eine verschwindend geringe Rolle. Und es gibt auch keine Partner, die bereit wären, mit ihr eine Koalition zu bilden, stellt das Gericht fest.

Schwacher Trost

Diese Argumente wurden auch schon bei der mündlichen Verhandlung im vergangenen Jahr genannt. Schon damals mehrten sich bei den Gerichtsbeobachtern die Zweifel, ob Karlsruhe die NPD tatsächlich verbieten würde. Der Alleingang der Bundesländer, der ohne die formelle Unterstützung von Bundestag und Bundesregierung erfolgte, hat sich jetzt als erfolglos erwiesen. Der schwache Trost: Immerhin lief diesmal im Vergleich zum ersten gescheiterten Verbotsverfahren 2003 alles rechtmäßig ab. Die V-Männer wurden rechtzeitig abgezogen. Und das Gericht hat auch der Beweisführung der Bundesländer Glauben geschenkt, dass die Dienste die Prozessführung der NPD nicht ausspionieren würden.

Deshalb ist der Verbotsantrag "zulässig", der Antragsteller hat die Zweifel beseitigt, ob "angesichts der hohen rechtsstaatlichen Anforderungen Parteiverbotsverfahren überhaupt noch praktisch erfolgreich durchführbar sind". Die Richter attestieren den Bundesländern, dass sie Grundsätze eines fairen Verfahrens beachtet haben, daher vermochte der Senat ein Urteil zu fällen, das in die Zukunft weist: Nun können "die Erfolgschancen etwaiger künftiger Parteiverbotsverfahren sehr viel besser eingeschätzt werden". Und das alles würde dann auch nicht mehr jahrelang dauern, stellt Karlsruhe in Aussicht. Das Fazit: "Die Bundesrepublik Deutschland als wehrhafte Demokratie wird sich daher weiterhin ihrer ernsthaften Verfassungsfeinde wirksam erwehren können", sagt Gerichtspräsident Voßkuhle.

Missachtung der Menschenwürde

Die NPD dagegen kann sich nur auf den ersten Blick freuen. Die schärfste Waffe des Rechtsstaats ist bei ihr nicht eingesetzt worden. Aber ansonsten kann jeder im Urteil nachlesen, wie verfassungsfeindlich diese Partei ist. Sie missachtet vor allem die Menschenwürde. "Das Politikkonzept der NPD ist auf die Ausgrenzung, Verächtlichmachung und weitgehende Rechtslosstellung von gesellschaftlichen Gruppen (Ausländern, Migranten, religiösen und sonstigen Minderheiten) gerichtet." In der angestrebten "Einheit von Volk und Staat" ist für Nichtdeutsche kein Platz. Die NPD, so das Urteil, weist dabei eine eindeutige Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus auf.