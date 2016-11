Einer dieser Kandidaten wird das Rennen machen

Die Kandidaten der Parteien für den Einzug in den Élyséepalast oder die, die es werden wollen (von oben links im Uhrzeigersinn): Manuell Valls, François Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron und Präsident François Hollande.

Der 62-jährige Ex-Premier François Fillon führt nach seinem klaren Sieg über Alain Juppé am Sonntagabend die Konservativen in den Präsidentschaftswahlkampf. Als Überraschungs-Kandidat, mit dem niemand gerechnet hat, erinnert er an Präsident Hollande. Auf ihn richten sich nun alle Augen.

Am Abend nach seiner siegreichen Schlacht trägt François Fillon ein paar blutige Kratzer an der Nase. "Es ist nicht Alain Juppé, der mich verletzt hat", versichert der sonst so ernste Politiker mit einem Anflug von Humor. "Sondern die Fotografen." Allzu grob rangen diese um Bilder vom frisch gekrönten Kandidaten der Republikaner für die französischen Präsidentschaftswahlen im nächsten Frühjahr.

Es ist ein Überraschungs-Coup, die heimische Presse schreibt gar von einem "stillen Putsch": Noch vor drei Wochen hätte kaum jemand auf den Triumph des 62-jährigen Konservativen gewettet; alle sahen ein Duell zwischen Ex-Premierminister Alain Juppé und Ex-Präsident Nicolas Sarkozy voraus. Doch nachdem Fillon beide bereits beim ersten Durchgang vor einer Woche weit hinter sich ließ, setzte er sich am Sonntag im Duell gegen den 71-jährigen Juppé deutlich mit 66,5 Prozent durch. Erneut gaben mehr als 4,3 Millionen Wähler ihre Stimme ab.

Trotz dieses überwältigenden Vertrauensbeweises blieb sich der nüchtern-introvertierte Fillon in seiner ersten Reaktion am Abend treu. "Es ist meine Pflicht, die Unbeweglichkeit und die Demagogie zu besiegen", sagte er schlicht. In einen Siegesrausch gerieten derweil andere, draußen vor seiner Pariser Wahlkampfzentrale, aber auch im westfranzösischen Städtchen Sablé-sur-Sarthe. Dort war Fillon lange Bürgermeister und hat 95 Prozent der Stimmen geholt. Manche feierten ihn, als sei er schon am Ziel. "François, Präsident! François, Präsident!", skandierten die Menschen - und keiner dachte dabei an den aktuellen Präsidenten, der denselben Vornamen trägt.

Lange unterschätzt

François Fillon und François Hollande kommen aus unterschiedlichen politischen Lagern und doch gibt es einige Parallelen. Beide wurden lange unterschätzt und standen im Schatten von charismatischeren Kollegen, verschwanden zeitweise in der Versenkung, wo sie aber beharrlich an ihrem Netzwerk arbeiteten - bis sie zum richtigen Zeitpunkt auf die Bildfläche zurückkamen.

Auch Hollande galt noch ein Jahr vor seiner Wahl 2012 als aussichtsloser "Monsieur drei Prozent". Doch dann profitierte er vom frühzeitigen Ausscheiden des ehemaligen IWF-Chefs Dominique Strauss-Kahn aus dem Rennen um den Elysée-Palast, der schon als fast gesetzt galt, bevor er über einen Sex-Skandal stolperte. Auch nutzte Hollande der Hass vieler Menschen auf Sarkozy ebenso wie jetzt Fillon.

Nicht zuletzt prägen beide Männer die französische Politik seit Jahrzehnten: Hollande als langjähriger Abgeordneter und Sozialisten-Chef, Fillon ebenfalls als Parlamentarier, Minister verschiedener Ressorts und zuletzt als Regierungschef unter Sarkozy von 2007 bis 2012. Seine Beliebtheitswerte übertrafen stets jene des hyperaktiven und überheblich auftretenden Präsidenten Sarkozy. Und doch konnte Fillon im Anschluss kein Kapital daraus ziehen. Er ließ sich in einer offensichtlich getürkten Kampfabstimmung vom damaligen Sarkozy-Vertrauten Jean-François Copé um den Parteivorsitz bringen und tauchte ab, ohne aufzugeben. Drei Jahre lang habe er in einer "Tour de France" im ganzen Land den Menschen den Puls gefühlt, sagt Fillon heute.

Um sie von ihrem Frust zu befreien und Frankreichs Wirtschaft endlich wieder aufzurichten, schlägt er einen "liberalen Schock" vor, der in seiner Radikalität erstaunt und dessen Umsetzbarkeit auch sein moderaterer Rivale Juppé angezweifelt hatte: Die öffentlichen Ausgaben will er um 110 Milliarden Euro senken, eine halbe Million Beamten-Stellen einsparen, das Renteneintrittsalter bis 2022 von 62 auf 65 anheben und die 35-Stunden-Woche abschaffen.