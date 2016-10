„Eltern können ihre Kinder an Halloween rauslassen“

Wer einen Grusel-Clown sieht, sollte die Polizei rufen. © dpa

Mindestens 90 Prozent der Schreckensmeldungen über Horror-Clowns sind frei erfunden. Da ist sich Heiko Kranz, Sprecher des Mannheimer Polizeipräsidiums, absolut sicher. "Wir hatten in den vergangenen Wochen nicht mehr als drei Fälle", berichtet er. Und bei höchstens einem sei es wahrscheinlich, dass tatsächlich eine gruselige Clownsmaske im Spiel war. Drei Fälle, das sei ohnehin nicht viel angesichts des Zuständigkeitsbereichs des Präsidiums, das von Mannheim und Heidelberg bis nach Hockenheim reicht, findet er.

Für den Polizisten bedeutet das: "Eltern können ihre Kinder an Halloween durchaus auf die Straße lassen." Vielmehr rät er dazu, den Nachwuchs eine Zeit lang von den sozialen Netzwerken fernzuhalten, denn dort kursierten unzählige Berichte über brutale Gestalten, die ihr Gesicht hinter einer Clownsfratze verstecken und mit Kettensägen, Messer oder Äxten wildfremde Menschen angreife. "Den Killer-Clown gibt es nicht", betont der erfahrene Beamte.

Ruhe bewahren

Allerdings bestimmen Geschichten über maskierte Angreifer in diesen Tagen durchaus einen großen Teil seiner Arbeitszeit. "Wir bekommen dauernd Meldungen, sehr oft aus Schulen." Wenn sich die Kollegen dann bis zu den Zeugen durchfragten, hörten sie regelmäßig: "Nein, selbst habe ich den Clown gar nicht gesehen." Freunde hätten davon erzählt - und die wiederum von Freunden gehört, dass jemand so einen Angriff beobachten konnte.

"Der Hype ist so groß, dass viele junge Leute tatsächlich an jeder Ecke einen Clown sehen", weiß Kranz. So habe ein Schüler einen Bauarbeiter für höchst gefährlich eingeschätzt. "Er konnte den Mann nur von hinten sehen. Aber weil er wuschelige Haare hatte und eine schwarze Hose mit roten Abnähern trug, hielt er ihn für einen maskierten Angreifer."

Deshalb lautet der wichtigste Rat der Ordnungshüter: Ruhe bewahren und nicht verrückt machen lassen von den vielen Horrornachrichten, die zurzeit kursierten. "Es werden sogar Polizeimeldungen in den sozialen Netzwerken gefälscht, samt Namen und Telefonnummern."

Verstärkt auf Streife

Im Falle eines tatsächlichen Zusammentreffens mit einem Horrorclown sieht er aber tatsächlich Vorsicht geboten. Auch hier ruft die Polizei dazu auf, Ruhe zu bewahren und einfach wegzugehen: "Nicht anschreien und auf gar keinen Fall angreifen", unterstreicht Kranz. Und auch Weglaufen hält er für keine gute Idee. "Das kann wie ein Reflex wirken: Wenn einer wegrennt, rennt der andere hinterher." Die Gefahr, bei der Flucht zu stürzen, sich zu verletzen oder gar auf der Straße von einem Auto angefahren zu werden, hält er für weitaus größer, als dass der Grusel-Clown tatsächlich handgreiflich werde. Besser sei es, "die Öffentlichkeit herzustellen", also einen Passanten anzusprechen oder die Polizei anzurufen. "Wir kommen dann sofort", versichert der Polizeisprecher.

Von den drei Grusel-Meldungen in seinem Zuständigkeitsgebiet hält er vor allem den jüngsten Vorfall in Leimen für eine echte Begegnung mit einem Horror-Clown. "Der Junge konnte sehen, wie jemand die Maske aufzog und sich dann so auf den Weg machte."

Am Vorabend zu Allerheiligen sind seine Kollegen auf jeden Fall verstärkt auf Streife. "Aber nicht wegen der Clowns", versichert er. "Das machen wir an Halloween immer so."