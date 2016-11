München. Günther Beckstein war Innenminister in Bayern gewesen, als der NSU dort mutmaßlich mordete. Dass die Polizei dem rechten Terror kein Ende setzen konnte, bezeichnet er als "die größte Niederlage des Rechtsstaates der vergangenen Jahrzehnte".

Herr Beckstein, wie haben Sie vor fünf Jahren auf die Nachricht vom Auffliegen des NSU erfahren? Und was waren Ihre ersten Gedanken?

Günther Beckstein: Ich bin erschrocken: Also doch eine Terrorgruppe "Braune Armee Fraktion". Niemand hatte an so etwas gedacht. Aber gleichzeitig war ich froh, dass die Mordserie beendet ist und hoffentlich eindeutig aufgeklärt wird.

Günther Beckstein (72) war von 1993 bis 2007 bayerischer Innenminister und von 2007 bis 2008 bayerischer Ministerpräsident.

bayerischer Innenminister und von 2007 bis 2008 bayerischer Ministerpräsident. Außerhalb Bayerns galt er wegen seiner harten Linie in der Sicherheitspolitik über Jahre als "schwarzer Sheriff". (dpa)

Bayern ist das Bundesland, in dem die meisten der "Ceska-Morde" begangen wurden. Einige Tatorte, gerade in Nürnberg, kennen Sie selber, weil Sie dort leben. Halten Sie es für plausibel, dass die drei Mitglieder des NSU-Trios das allein hinbekommen haben?

Beckstein: Ich habe keine Beweise, aber bin mir persönlich sicher: Es muss Helfer gegeben haben, die in Nürnberg Tatorte und Opfer ausgekundschaftet haben. Die Tatorte sind nicht einfach auszukundschaften oder zufällig zu finden. Weitere Hinweise auf detaillierte Kenntnisse in Nürnberg gibt es, zum Beispiel ein gefälschter Ausweis des Tennisclubs Großgründlach. Allerdings haben weder die Ermittlungen der Bayerischen Polizei noch das Gerichtsverfahren vor dem Oberlandesgericht München bisher weitere Hinweise auf Nürnberger Helfer erhärtet.

Vor fünf Jahren, als das Trio entdeckt wurde, sagten die Behörden, der terroristische Hintergrund sei nicht erkennbar gewesen, etwa wegen fehlender Bekennerschreiben. War diese Einschätzung mit dem heutigen Wissen um die Szene, die V-Mann-Dichte oder die Ermittlungen angebracht?

Beckstein: Es war immer klar, dass ein Bekennerschreiben nicht zwingend für eine Terrorgruppe sein muss, trotzdem hätte für Terrorakte mehr erwartet werden können als nur die Verwendung ein und derselben Waffe, der Ceska. Obwohl in der Szene viele V-Leute waren, hat keiner Erkenntnisse über das NSU-Trio und Hintermänner an die ermittelnden Polizeibeamten gegeben.

Wie sehen Sie die Arbeit Ihrer Ermittler heute?

Beckstein: Es ist tragisch, dass die Arbeit der größten Sonderkommission, die wir in Bayern je hatten, nicht erfolgreich war. Im Nachhinein hätte es wiederholt die Chance gegeben, näher an die Täter heranzukommen, insbesondere nach dem Bombenanschlag in Köln. Dass die Täter ihre Mordserie so lange begehen konnten, ist aus meiner Sicht die größte Niederlage des Rechtsstaates der vergangenen Jahrzehnte.

Sie selber haben ja immer wieder darauf hingewiesen, dass Sie einen rechtsextremen oder fremdenfeindlichen Hintergrund für möglich hielten.

Beckstein: Ich habe dies bereits beim ersten Mord als Möglichkeit gesehen, auch später wiederholt nachgefragt. Die Polizei erwiderte mir, dass intensive Nachforschungen hierfür keinen Anhaltspunkt ergeben hätten. Auch als alle dem Verfassungsschutz bekannten Angehörigen der rechtsextremen Szene Nordbayerns durchleuchtet wurden, gab es keine Hinweise auf irgendwelche Zusammenhänge. Auch im Verfahren vor dem Oberlandesgericht ist derartiges bis heute nicht ersichtlich. Der föderale Aufbau der Sicherheitsbehörden erschwerte die länderübergreifenden Ermittlungen der außerbayerischen rechten Szene. Überdies waren aus Datenschutzgründen in Thüringen die Fahndung nach Böhnhardt und Mundlos nach den Sprengstoffexperimenten Ende der 1990er Jahre viel zu früh beendet und die Daten gelöscht worden.

War das auch bei weiteren Ermittlungen ein Problem?

Beckstein: Ich bedauere, dass es wegen der Aufhebung der Regelungen über die Vorratsdatenspeicherung nicht möglich war, festzustellen, mit wem das NSU-Trio in den Monaten vor Auffliegen telefoniert hatte. In allen anderen europäischen Ländern und erst recht in den Vereinigten Staaten wären die rechtlichen Regelungen für die Ermittler hier wesentlich besser gewesen.