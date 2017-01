„Feierlicher Ton und Alltägliches   in einzigartiger Verbindung“

Martin Luther (1483-1546) werden viele redensartlich gewordene Zitate zugeschrieben; einige davon sind seiner Bibelübersetzung entnommen, die er auf der Wartburg anfertigte, wo er sich von 1521 bis Anfang 1522 inkognito als "Junker Jörg" versteckt hielt. Doch längst nicht alle "Luther-Zitate" können als authentisch gelten. Im Folgenden geben wir Beispiele für belegte Sprüche - und für andere, die so nicht gesagt wurden oder nicht Luther als Urheber oder Verbreiter aufweisen. Ob er die durch ihn bekannt gewordenen Wendungen wirklich erdacht hat, lässt sich oft kaum verifizieren - und immer wieder ist sein Wortlaut auch etwas anders und sind die Wendungen dann in leicht abgewandelter Form bekanntgeblieben.

"Es ist die größte Torheit, mit vielen Worten nichts zu sagen"

"Pfaffen sollen reden und nicht regieren"

"Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang"

(der Spruch wird ohne Gewähr auf Luther zurückgeführt, findet sich in dieser Form aber weder in seinen Schriften noch in Zeugnissen über ihn)

"Dem Volk aufs Maul schauen"

"Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über"

"Perlen vor die Säue werfen"

"Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen"

(DAs soll Luther auf dem Reichstag zu Worms im Jahr 1521 gesagt haben, doch authentisch ist wohl nur der zweite Teil der Äußerung)

"Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich noch heute ein Apfelbäumchen pflanzen"

(Tatsächlich kursiert der Sinnspruch erst seit ungefähr 100 jahren)

"Jedermann schneidet gern die Bretter da, wo sie am dünnsten sind, man bohrt nicht gern durch dicke Bretter"

"Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert" - Bei Luther lautet der Sinnspruch eigentlich: "Wer einen pfennig nicht acht, wird keines gulden herr"

"Für die Toten Wein, für die Lebenden Wasser: das ist eine Vorschrift für Fische"

"Nach dem Zeugnis und der Erfahrung aller Frommen ist die größte Anfechtung, keine Anfechtung zu haben"

"Einen traurigen, verzagten Menschen fröhlich zu machen, ist mehr, als ein Königreich zu erobern"

"Wir kommen nie aus Traurigkeiten heraus, wenn wir uns ständig den Puls fühlen"

"Wer's glaubt, wird selig"

"Hummeln im Arsch - Grillen im Kopf"

"Aus dem Herzen keine Mördergrube machen"

"Wie Butter in der Sonne schmelzen"

"Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen"

"Hochmut kommt vor dem Fall"