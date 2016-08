Feindschaft in grüner Idylle

Im Süden Mecklenburg-Vorpommerns, in Godendorf, waren zwei Anglerfreunde einmal im selben Verein. Heute bekämpfen sie sich scharf, denn der eine ist Bürgermeister, der andere AfD-Vorsitzender, der überall roten Parteifilz sieht. Der Bürgermeister sagt: "Der Riss im Dorf verläuft zwischen jenen, die in der DDR gut gestellt waren und jenen, die unter dem System litten."

Die Schlaglöcher der Landstraße nach Godendorf zerren am Lenkrad und jeder Ruck scheint unsere Vorurteile gegenüber Mecklenburg-Vorpommern zu bestätigen. Die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) errang hier bei den Wahlen zur Gemeindevertretung 2014 ihr bestes Ergebnis im ganzen Bundesland. Wir denken: Die Dorfbewohner kämpfen bestimmt um Jobs, die Häuser verfallen, die Jugend zieht weg.

An einem solchen Ort sollten wir herausfinden können, warum die AfD bei den Landtagswahlen am 4. September in Mecklenburg-Vorpommern sehr stark abschneiden könnte. Es ist ein Stopp unserer Reise durch das Bundesland - und wir wollen wissen: Was finden die Menschen an der AfD so anziehend? Und was bedeutet das für Deutschland? Kurz vor Weihnachten schleuderten Unbekannte in Godendorf einen Brandsatz auf die örtliche Flüchtlingsunterkunft.

Sobald wir das gelbe Ortsschild passieren, gleitet unser Auto über eine frisch geteerte Dorfstraße, die zwischen zwei glitzernden Seen hindurch, vorbei an weiß gestrichenen Häusern und gemähten Wiesen, in den Ort führt.

Dass der Bürgermeister rechts am See wohnt und sein Widersacher auf der anderen Straßenseite, am See gegenüber, wissen wir bis jetzt genauso wenig, wie dass der Erfolg der örtlichen AfD viel mit diesen beiden Männern, den Seen und der DDR-Vergangenheit der winzigen Ortschaft zu tun hat.

Der parteilose Bürgermeister Norbert Blaack sitzt in Polohemd und Schiebermütze im Gemeindehaus und erzählt: 236 Menschen leben in Godendorf, Straßen, Bürgersteige, Laternen mit moderner Beleuchtung - alles neu, die Gemeindekasse ist trotzdem mit ungefähr 900 000 Euro im Plus, in die umliegenden Häuser ziehen junge Familien ein und alle Ferienwohnungen sind ausgebucht.

Bürgermeister räumt Flaschen ein

Solche Zustände überraschen. Über Mecklenburg-Vorpommern wimmelt es nur so von Geschichten über Arbeitslosigkeit, Abwanderung, Depression. Warum also, Herr Blaack, bekam die AfD hier 34 Prozent?

"Der Riss im Dorf verläuft zwischen jenen, die in der DDR gut gestellt waren und jenen, die unter dem System litten", sagt der 56-Jährige. "Ich kann nicht sagen, dass es mir schlecht ging."

Blaack war zu unangepasst, um im Kontrollstaat DDR Karriere zu machen, aber im Geben und Nehmen der Mangelwirtschaft kam er gut zurecht. Als einer von zwei Aluminiumschweißern im nahegelegenen Kombinat, konnte er von jedem auf einen Gefallen hoffen, der eine schnelle Schweißnaht brauchte.

"Mein Kollege war Trinker, der wollte nur den Schnaps. Das Obst und die Broiler (Masthähnchen) aus der nahegelegenen Zucht bekam ich", sagt Blaack, der auch im Kapitalismus seinen Dreh hat, um durchzukommen: Einen Zwölfstunden-Job als Flaschensortierer im Supermarkt, für die gesetzliche Krankenversicherung, freiberufliche Wasseranalysen fürs Geld und Bürgermeister für. . . ja, für was? "Irgendwer muss es ja machen", sagt Blaack.

Die Sache mit dem See

Aber in einem kleinen Dorf wie Godendorf, ist das Politische auch immer privat und in einem Landstrich, der von der Schönheit seiner zahllosen Seen lebt, sind sie es auch. Zumindest wenn man Peter Hintze fragt. Den Mann auf der anderen Seite der Straße.

Der 60-Jährige mit Schnurrbart und grimmigem Blick verweigerte sich dem System der DDR, die Roten waren ihm zuwider. Heute ist er Chef der örtlichen AfD und der Machtkampf zwischen ihm und Blaack, der letztlich die AfD ins Dorf brachte, begann mit mehreren Propangas-Flaschen. Roten Propangas-Flaschen.