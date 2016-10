Für schöne Ausgaben zahlen Leser auch mehr

Auf der Buchmesse in Frankfurt präsentieren sich auch wieder mehrere Verlage aus der Region. Ein Überblick:

Verlagsgruppe Beltz, Weinheim

Schwerpunkte: Kinder- und Jugendbuch, Sachbücher und Ratgeber, vor allem im Bereich Pädagogik, Psychologie, Erziehung; Zeitschrift: "Psychologie heute".

Umsatz 2015: 35 Millionen Euro.

Mitarbeiter: Rund 100.

Neuheiten und Trends: Auf der Buchmesse stellt der Verlag unter anderem das neue Bilderbuch "Arno und die Festgesellschaft mit beschränkter Haftung" von Nikolaus Heidelbach vor, das sich einer Sprecherin zufolge an Kinder und Erwachsene richtet. Als Toptitel im Bereich Sachbuch präsentiert Beltz in Frankfurt das Werk der US-Psychiaterin Kelly Brogan: "Die Wahrheit über weibliche Depression". Die Autorin vertritt darin die These, dass Depression ohne Medikamente heilbar ist. Generell sehe man bei Kinder- und Jugendbüchern derzeit eine steigende Nachfrage nach aufwendig gestalteten Titeln, so eine Beltz-Sprecherin. Dafür seien Eltern auch bereit, etwas mehr zu bezahlen. Im Fachbuch-Segment spiele aktuell der psychologische und pädagogische Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen thematisch eine große Rolle.

Messestand: Halle 3.0, Stand G23/H27.

Springer Nature, Heidelberg

Schwerpunkte: Unter anderem Wissenschaft, Technologie, Medizin.

Umsatz 2015: 1470,7 Millionen Euro.

Mitarbeiter: 13 500, davon 861 in Heidelberg, verteilt auf drei Firmen: Springer-Verlag GmbH, SCSC (Springer Customer Service Center) und die Redaktion von "Spektrum der Wissenschaften".

Neuheiten und Trends: Digitalisierung ist eines der großen Themen am Messestand von SpringerNature. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Podiumsdiskussion zum Thema "Frauen in der digitalen Welt", in der es nach Verlagsangaben um die Bedeutung weiblicher Führungsqualitäten für das digitale Zeitalter geht. Außerdem wird eine neue App vorgestellt, die Kindern oder auch Analphabeten das Lesenlernen erleichtern soll. Auch im eigenen Sortiment von Springer Nature spielt die Digitalisierung eine große Rolle: Tausende Publikationen sind als E-Books und E-Zeitschriften erhältlich.

Messestand: Halle 4.2 sowie Halle 6.2, C75 (Macmillan Education).

Umschau Verlag, Neustadt an der Weinstraße

Schwerpunkte: Ernährung, Kochen, Genießen und Lifestyle - zur Unternehmensgruppe gehören Restaurants wie "Ketschauer Hof" und "Kaisergarten" sowie die Weingüter "Reichsrat von Buhl", "Bassermann-Jordan" und "Von Winning".

Umsatz 2015: Keine Angaben.

Mitarbeiter: 12.

Neuheiten und Trends: Großes Thema ist die Frage der Ernährung der Weltbevölkerung, und dazu erscheint das Buch "Algen. Das große Kochbuch" von Lisette Kreischer und Marcel Schuttelaar. Ein neuer Trend ist zudem der Blick zurück, auf das Haltbarmachen von Lebensmitteln, das früher schlicht Einmachen hieß. "Fermentieren ganz einfach selbst gemacht!" lautet der Titel des entsprechenden Buchs von Cathrin Brandes.

Messestand: Halle 3.0, Stand E66.

Edition Panorama, Mannheim

Schwerpunkte: Bildbände in ungewöhnlichen Formaten entsprechend zu den jeweiligen fotografischen Konzepten, und das Ganze in hochwertiger Ausstattung. Es gibt unter anderem die Reihen "Edition Panorama Magnum" und "Edition Quadrat". Hinzu kommen signierte Bücher, Vorzugsausgaben und Jahreskalender - für das kommende Jahr etwa "Die schönsten Cafés in Europa 2017" von Adonis Malamos oder "New York Vertical 2017" von Horst Hamann.

Umsatz 2015: Keine Angaben.

Mitarbeiter: 6.

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren wird die Edition Panorama dieses Mal nicht mehr mit einem eigenen Messestand auf der Buchmesse vertreten sein. Grund dafür ist dem Verlag zufolge, dass sich der Charakter der Messe zumindest im Bildbandbereich gewandelt habe und sie diesbezüglich keine "Bestellermesse" mehr sei - Bestellungen würden zunehmend online abgewickelt. Die Edition Panorama ist in Frankfurt aber etwa bei den Kalenderschauen sowie den zu erwartenden Preisverleihungen präsent.