Genie, Sonderling, Demokrat

Karl Drais um 1822. © Archiv

Er war ein kauziger Typ, galt als Sonderling, aber er war ein genialer Ingenieur und zuletzt auch ein Demokrat: Der Erfinder des Fahrrades, Karl Drais (1785-1851), war seiner Zeit jedenfalls um Jahrzehnte voraus. Mit seiner Laufmaschine, jenem Urfahrrad, mit dem er auf Mannheims Straßen aufkreuzte, sorgte er für den "Urknall" der modernen individuellen Mobilität.

Alles, was fährt - Fahrrad, Automobil - und sogar das Flugzeug sind demnach nur Weiterentwicklungen der Drais'schen Idee. Dass aus seinem hölzernen Gefährt erst Jahrzehnte später ein "richtiges" Fahrrad wird, liegt an technischen und rechtlichen Gegebenheiten jener Zeit, in der es Beamten verboten war, ein Geschäft zu betreiben.

Familiäre Vorbelastung

Der junge Freiherr Karl von Drais war jedenfalls der Spross des Karl Wilhelm Ludwig Friedrich Drais von Sauerbronn (1755-1830), jenes Mannheimer Oberhofgerichts-Präsidenten, der den Attentäter des reaktionären Publizisten August von Kotzebue (1761-1819), einen jungen Burschenschaftler aus Jena namens Karl Ludwig Sand (1795-1820), zum Tode verurteilte.

Eine familiäre Vorbelastung, die Drais junior in der politisch aufgeheizten Stimmung des Vormärz und der badischen Revolution oft zwischen allen Stühlen landen ließ. Überhaupt legte sich der junge Karl, das Patenkind des Markgrafen Karl Friedrich von Baden (1728-1811), schon früh mit der Obrigkeit an. Mit 26 wurde er deswegen, zunächst noch mit vollem Gehalt, aus dem Staatsdienst in den Ruhestand versetzt. Liberale und Demokraten beäugten ihn wegen seines Vaters, des Vertrauten des Landesherrn, zugleich mit zunehmendem Argwohn.

Drais' Laufmaschine, nur eine seiner zahlreichen Erfindungen, erwies sich 1817 aber als durchschlagender Erfolg. Wenige Monate nach der Jungfernfahrt in Mannheim tauchten in den Metropolen der Welt die Nachbauten - genaugenommen waren es Raubkopien - auf. Ein Hype, wie man heute sagen würde, an dem vor allem die Stellmacher bestens verdienten - der Erfinder selbst hatte kaum etwas davon. Deswegen sind auch nur wenige, von ihm selbst lizenzierte Laufmaschinen erhalten. Karl Drais, 33-jährig und Junggeselle (was er bis zu seinem Tode bleiben sollte), wurde zum Professor und Kammerherrn ernannt, erhielt sogar eine Erfinderpension - verlor aber zugleich seinen Status und das Einkommen als badischer Forstbeamter.

Aufenthalt in Brasilien

Nach einigen Jahren als Landvermesser in Südamerika kehrte Karl Drais nach Mannheim zurück. Der mehrjährige Aufenthalt in Brasilien wird als gescheiterter Auswanderungsversuch des Mannes gedeutet, dessen geniale Erfindung schon in Vergessenheit geraten war. Wieder zuhause, begann er sozialkritische und politische Texte zu veröffentlichen - das weitere Zerwürfnis mit seinen Beamten-Kollegen ließ nicht lange auf sich warten. Seine Ehrentitel wurden ihm aberkannt, die Pension gestrichen, sogar die hoch angesehene Mannheimer Harmonie-Gesellschaft entfernte den Unbequemen wegen seiner "offen demokratischen Umtriebe" aus ihren Reihen.

Ein Prozess gegen den Staat, den Drais um die ihm vorenthaltene Pension anstrengte, endete mit Mobbing und Quasi-Verbannung nach Waldkatzenbach in "Badisch-Sibirien". Unter der Revolutionsregierung im Mai 1849 legte Drais seine Adelsprivilegien öffentlich ab - um sich drei Monate später wieder mit der alten Obrigkeit konfrontiert zu sehen. Er starb zwei Jahre später - endgültig abgestraft von den autoritären Behörden der Restauration - verarmt, verleumdet und vereinsamt in einem Karlsruher Elendsquartier. lang