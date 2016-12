„Glaubensbrüder“ voller Hass und Intoleranz

Salafisten-Prediger Pierre Vogel wirbt im Jahr 2014 in Offenbach mit einer an junge Leute adressierten Rede für extremistisches Gedankengut.

Salafisten versuchen, ihre Ideologie in Deutschland zu verbreiten. Finanzielle Unterstützung bekommen sie dabei ausgerechnet von befreundeten Ländern wie Saudi-Arabien. Die Sicherheitsbehörden wappnen sich.

Saudi-Arabien, Kuwait und Katar zählen zu Verbündeten Deutschlands. Alle drei erhalten umstrittene Waffenlieferungen. Immer wieder genehmigt die Bundesregierung vor allem Lieferungen nach Saudi-Arabien: Artilleriezünder, Panzer, Teile für Kampfflugzeuge (siehe Grafik). Vor allem die Saudis sind enge Partner bei der Terrorismusbekämpfung. Erst vor wenigen Tagen war Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) zu Gast in Riad, der Hauptstadt des Königreichs. Es liefen Gespräche, die Zusammenarbeit zwischen Militär und Geheimdiensten auszubauen. Nun kommen Zweifel auf. Wenn aus arabischen Quellen Geld fließt, wenn Golfstaaten deutsche Salafisten fördern: Sind sie dann wirklich gute Partner?

Gestern berichteten "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR über die Rolle Saudi-Arabiens, Kuwaits und Katars und beriefen sich auf ein Papier des Bundesnachrichtendienstes (BND). Der BND selbst schweigt. Über Ergebnisse der Arbeit berichte man "grundsätzlich nur gegenüber der Bundesregierung und gegenüber den zuständigen Gremien des Deutschen Bundestages", sagt ein Sprecher. Die Medien sprachen von einem "Strategieplan zur Missionierung Süddeutschlands" der Salafisten.

"Ausgeprägte Feindbilder"

"Baden-Württemberg ist kein salafistischer Schwerpunkt in der Bundesrepublik Deutschland", sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Stuttgart und beruft sich auf die Einschätzung des Verfassungsschutzes. In Rheinland-Pfalz ist bis dato nicht beobachtet worden, dass salafistische Vereinigungen versuchen, eine Moschee oder eine Schule zu bauen. Ein Sprecher des Innenministeriums in Mainz warnte jedoch vor "religiösen Eiferern", die sich nicht an Recht und Gesetz halten. "Als Gefahr wird hierbei insbesondere die religiöse und zugleich politische Indoktrinierung gesehen, die in der Regel mit ausgeprägten Feindbildern einhergeht", sagte der Sprecher.

Die Behörden sind höchst wachsam. Gezielt geht Deutschland gegen extremistische Prediger vor. Immer wieder gibt es Meldungen über Vereinigungen, die das Bild eines fanatischen, intoleranten Islam vertreten. Als Galionsfigur gilt etwa der Deutsche Pierre Vogel. Mitte November ist "Die wahre Religion" (DWR) / "Stiftung Lies!" verboten worden. Mit der Koranübersetzung in der Hand wurden Hassbotschaften und verfassungsfeindliche Ideologien in Fußgängerzonen verbreitet und Jugendliche mit Verschwörungstheorien radikalisiert. In zehn Bundesländern, darunter Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz, durchsuchten Einsatzkräfte Häuser.

Erst vergangene Woche sind wegen des Verdachts eines geplanten extremistischen Terroranschlags in Mannheim und im Landkreis Aschaffenburg zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren festgenommen worden. In der Bundesregierung ist die Sorge groß, dass vor allem verunsicherte und traumatisierte Flüchtlinge zum Ziel einer "Missionierung" werden könnten. Denn oft geben sich Salafisten als freundliche "Glaubensbrüder" aus,

Die Bundesländer haben verschiedene Programme auf den Weg gebracht, um gegenzusteuern. Für Talat Kamran, Leiter des Mannheimer Instituts für Integration und interreligiösen Dialog, ist Prävention unverzichtbar. Vor allem bei jungen Menschen. "Polizisten gehen in die Schulen und erklären, was religiös begründeter Fanatismus ist und woher das kommt. Diese Arbeit ist wichtig und erreicht viel."

Doch nicht nur die Polizisten würden mit ihrer Aufklärung salafistisches Gedankengut vorbeugen, sondern auch die hiesigen Moscheegemeinden, die schon seit Jahrzehnten in der Stadtgesellschaft verankert seien. "Die Moscheen und muslimischen Gemeinden müssen einen Gegenpol gegen die fanatischen Strömungen errichten." Der traditionelle, türkisch-geprägte Islam, der etwa in den Moscheen der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (DITIB) gelehrt werde, sei mit ausgebildeten Theologen ein guter Schutz gegen den Salafismus. "Man muss jetzt nur noch mehr auf Deutsch unterrichten."

Kamran warnt davor, die Flüchtlinge zu vergessen. "Die Moscheegemeinden haben mit ihrer jahrelangen Erfahrung die Ressourcen, auch die Flüchtlinge in die deutsche Gesellschaft einzubinden und vor Salafismus zu bewahren. Der entscheidende Vorteil ist, dass diese Gemeinden schon mehrere Jahrzehnte hier in Deutschland beheimatet sind und sich dementsprechend schon in der Gesellschaft verankert haben."

Nicht nur die Moscheegemeinden sieht er in der Verantwortung, sondern auch die Mehrheitsgesellschaft, die nicht genügend auf die Jugendlichen zugehe und mit ihrem ständigen Misstrauen gegenüber diesen, den salafistischen Propagandisten Material gebe. "Die Jugendlichen, die sich dem Salafismus anbinden, kommen aus unserer deutschen Gesellschaft", sagt Kamran, "Die hiesige Mehrheitsgesellschaft muss sich Gedanken darüber machen, wieso das passiert und was wir für Fehler gemacht haben."

Botschafter sauer

Die Regierung Saudi-Arabiens soll mehrfach auf die Unabhängigkeit der religiösen Bewegungen verwiesen haben. Die Geheimdienste seien aber zu dem Schluss gekommen, diese "seien eng mit staatlichen Stellen in ihren Herkunftsländern verbunden", berichtete die "Süddeutsche Zeitung". In Europa soll nun eine Liste bekannter Funktionäre und Prediger erstellt werden, um ihnen die Einreise in den Schengen-Raum zu verweigern.

Awwad Alawwad, der neue saudische Botschafter in Berlin, ärgert sich offenbar sehr über das Misstrauen aus dem Westen. Er weist die Vorwürfe zurück. "Saudi-Arabien baut keine Moscheen in Deutschland, exportiert keine Imame und hat keine Verbindungen zum deutschen Salafismus", sagte er.