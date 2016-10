Grausames Spiel mit der Angst

Der Urvater aller "Grusel-Clowns": Pennywise aus dem Stephen-King-Roman "Es" - hier eine Szene aus der Neuverfilmung. © dpa

Politik und Polizei in Deutschland kündigen ein hartes Vorgehen gegen Horror-Clowns an. Doch deren Attacken mehren sich.

Die Meldungen reißen nicht ab. In ganz Deutschland erschrecken als Clowns verkleidete Personen ahnungslose Passanten - häufig Kinder. Oft haben sie Waffen, zum Beispiel Messer, Äxte, Baseballschläger oder Kettensägen, bei sich. Mehrere Personen wurden bereits verletzt. Ein Ende des Phänomens ist derzeit nicht in Sicht. Nach Einschätzung des Psychologen Jens Hoffmann könnte die Zahl der Übergriffe gewalttätiger Grusel-Clowns weiter steigen. "Es gibt einen großen Nachahmungseffekt", sagt der Leiter des Instituts Psychologie und Bedrohungsmanagement in Darmstadt. Auch in der Region - in Leimen, Hockenheim und Ludwigshafen - wurden Grusel-Clowns gesichtet.

In den USA registrieren die Behörden bereits seit zwei Jahren entsprechende Vorfälle. Als Videos tauchen die makabren Streiche dann oft im Internet auf. Inzwischen gibt es in den USA eine Gegenbewegung. In Pennsylvania etwa gingen kürzlich Hunderte Studenten auf Clownjagd. Die Fast-Food-Kette McDonald's verordnete ihrem Maskottchen Ronald eine Zwangspause. In einem Bezirk in Mississippi wurde vergangene Woche das Tragen von Clown-Kostümen verboten. Wer dagegen verstößt, muss ein Bußgeld in Höhe von 150 Dollar (etwa 138 Euro) zahlen. Auch in Großbritannien treiben verkleidete Personen zunehmend ihr Unwesen, dort wurde der Begriff "Clownpocalypse" geprägt.

Filme als Vorlage

Die Folgen für die Angreifer mit Clownsmaske seien zwar extrem abhängig vom Einzelfall, sagt Olaf Brauweiler von der Polizei Gelsenkirchen - dort hatte in den vergangenen Tagen ein 16-Jähriger im Clownskostüm einen zwei Jahre jüngeren Bekannten mit einem Baseballschläger bedroht. Auf der Flucht verletzte sich der 14-Jährige so schwer an der Hand, dass er operiert werden musste. "Sobald sich jemand verletzt oder der Täter sein Opfer offensichtlich bedroht, gibt es einen Straftatbestand. Wäre der Täter volljährig, könnte das durchaus auf eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe hinauslaufen."

Das Verkleiden als Grusel-Clown sei nicht strafbar, sagt Frank Scheulen, Sprecher des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen. "Wir vom LKA und die örtlichen Polizeibehörden haben da aber einen Blick drauf und werden diesen Trend beobachten." Aber warum ist ausgerechnet der Clown so beliebt, der doch eigentlich für Spaß und Freude steht? Der Trend, Figuren, die als kulturell niedlich gelten, zu Horror-Wesen zu stilisieren, sei durchaus weit verbreitet, sagt Wissenschaftler Hoffmann. "Auch in Filmen wird mit solchen Figuren immer wieder gearbeitet." Zwei berühmte Beispiele: die Figur "Joker" in "Batman" und der böse Clown Pennywise, der in Stephen Kings Bestseller "Es" reihenweise Kinder tötet. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang zwischen der aktuellen "Es"-Neuverfilmung und den Clowns.

Auch der Film "The Purge" könnte eine Rolle bei der Entstehung des Phänomens gespielt haben, der dritte Teil ist in Deutschland im September in die Kinos gekommen. In dem Thriller werden eine Nacht lang alle Gesetze außer Kraft gesetzt, unbescholtene Bürger verbarrikadieren sich in ihren Häusern. Mittlerweile kursieren in Deutschland sogar Kettenbriefe, in denen vor Killer-Clowns gewarnt wird und die dazu raten, nachts wie in "The Purge" das Haus nicht mehr zu verlassen. Inzwischen sind die Grusel-Clowns selbst US-Horrorautor King zu viel. Er schrieb auf Twitter: "Liebe Leute, macht endlich mal halb lang mit dieser Clown-Hysterie. Die meisten von ihnen sind gut, heitern Kinder auf und bringen Menschen zum Lachen."

Psychologe Hoffmann rät jedem, der auf einen solchen Clown trifft, keine Angst zu zeigen und sich nicht provozieren zu lassen. "Fordern Sie die Person deutlich auf, wegzugehen, und greifen Sie notfalls zum Handy, um die Polizei zu alarmieren", sagt der Psychologe.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann kündigte ein hartes Vorgehen an. "Solche üblen Gags können schlimme Folgen haben", sagte der CSU-Politiker der "Passauer Neuen Presse". "Wir werden deshalb jeden Fall konsequent verfolgen sowie entsprechend ahnden." (mit dpa)