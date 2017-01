Große Verunsicherung über dem Kurs Amerikas

Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft reagierten empört auf das Dekret von Donald Trump, das es Bürgern aus dem Irak, Syrien, Libyen, Somalia, dem Jemen, dem Sudan und dem Iran verbietet, in die USA einzureisen. Das Dekret gilt mindestens 90 Tage lang. Visa-Inhaber sind betroffen wie auch die Besitzer von Greencards, also dauerhaften Aufenthaltsberechtigungen. Ausgenommen sind Bürger aus diesen Ländern, die zugleich die US-Staatsbürgerschaft haben.

Auch der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir ist betroffen. Der Grünen-Politiker wies gestern in Wiesbaden darauf hin, dass er als Sohn eines Jemeniten neben der deutschen auch die Staatsbürgerschaft Jemens hat. Derzeit habe er aber ohnehin keine USA-Reise geplant.

Wichtiger sind Al-Wazir, der auch stellvertretender hessischer Ministerpräsident ist, aber die Auswirkungen des Verbots auf die Wirtschaft und auf Flüchtlinge. Die USA seien Hessens wichtigster Handelspartner, und auch hiesige Firmen beschäftigten Mitarbeiter aus vielen Ländern. Er sei davon überzeugt, dass das Verbot auch der US-amerikanischen Wirtschaft schade. Und das Nein zu Flüchtlingen widerspreche der Tradition der USA im Geist der Freiheitsstatue.

Nicole Hoffmeister-Kraut, Landtagsabgeordnete der CDU in Baden-Württemberg, sagte: "Wir werden dies weiter im Interesse der Unternehmen aus Baden-Württemberg beobachten. Wir stehen bereits mit Kammern und Verbänden in Kontakt, um von möglichen Beeinträchtigungen frühzeitig zu erfahren." Bislang hätten sich aber noch keine Unternehmen mit konkreten Fällen an die Fraktion gewandt.

Zusammenarbeit unerlässlich

In einer Stellungnahme beschrieb der Verband der Chemischen Industrie die Verunsicherung, wohin die USA steuern, als "groß". Trotz nationalistischer und protektionistischer Töne im Wahlkampf brauche man "eine stabile transatlantische Zusammenarbeit bei wichtigen Zukunftsfragen - zum Beispiel bei der Handels-, Klima- und Wirtschaftspolitik", heißt es in der Mitteilung.

Der Deutsch-Iraner Parviz Dastmalchi sagte: "Es wirkt, als sei man grundsätzlich gegen alle Muslime". 1992 überlebte Dastmalchi nur knapp das Attentat im Berliner Restaurant Mykonos, bei dem vier iranische Regimegegner starben. In neun Monaten, wenn sich der Anschlag zum 25. Mal jährt, wollte Dastmalchi in die USA fliegen, um bei verschiedenen Veranstaltungen an das Thema zu erinnern. Nun hofft Dastmalchi, dass sich die Lage bis dahin entspannt hat und er einreisen darf. "Die Amerikaner weisen auch Muslime ab, die wie ich für Demokratie und Menschenrechte kämpfen", kritisiert Dastmalchi.

"Die Entscheidung ist widerwärtig, menschenverachtend und abscheulich", urteilt Mohammed Natour, Vorsitzender des Kalila Wa Dimna, eines Mannheimer Vereins zur Förderung der arabischen Kultur und der aufgeklärten Integration. Der US-Präsident löse inneramerikanisch eine tiefe gesellschaftliche Spaltung aus. Sollte Trump mit diesem Dekret Terroristen bekämpfen wollen, erreiche er "nur das Gegenteil": So würden solche Aktionen Terroristengruppen und Terrororganisationen wie dem Islamischen Staat (IS) helfen, neue Anhänger zu rekrutieren.