Größtes Jobhindernis: Mangelhafte Deutschkenntnisse

Im Bundeskanzleramt treffen heute Angela Merkel und Vertreter der Firmen-Initiative "Wir zusammen" aufeinander. Ziel: die bessere Eingliederung von Flüchtlingen in Betriebe. Ausgang des Treffens: offen.

Die Sprache. Immer wieder werden die mangelnden Deutschkenntnisse der Flüchtlinge als größtes Hindernis ins Feld geführt, um hierzulande einen Job zu finden. Mehr Sprachkurse anbieten, und zwar kurzfristig und flächendeckend - dieser dringende Wunsch der Arbeitgeber wird heute beim Flüchtlingsgipfel in Berlin sicherlich Kanzlerin Angela Merkel vorgetragen. Sie hat Vertreter der Unternehmer-Initiative "Wir zusammen" ins Kanzleramt eingeladen, um sich über die Flüchtlingspolitik auszutauschen.

Die 121 Mitglieder der Initiative, darunter Konzerne wie Adidas, Opel, das Weinheimer Unternehmen Freudenberg oder die Mannheimer Roche Diagnostics GmbH, haben sich auf die Fahnen geschrieben, die Integration der Zuwanderer voranzutreiben. Praktika und Ausbildung stehen auf der Agenda.

Eine Aufgabe von Jahren

Zuvor müssen die Neuankömmlinge auf jeden Fall so gut Deutsch können, dass sie sich mit dem Chef, den Kollegen oder Kunden verständigen können, macht ein Sprecher der Handwerkskammer Mannheim deutlich: "Und das dauert eben seine Zeit." Gerade erst würden nach und nach die Menschen eine Stelle finden, die schon vor einigen Jahren in Deutschland angekommen sind. Bis der große Flüchtlingsstrom der vergangenen zwölf Monate bereit ist für den deutschen Arbeitsmarkt, sieht er noch einige Jahre ins Land gehen. "Dabei sind die Leute hochmotiviert, sie wollen arbeiten."

Zur Handwerkskammer kämen zurzeit vor allem die Menschen, die schon eine Ausbildung haben. Meist fehlten ihnen allerdings einige Qualifikationen, um ihr Wissen hier anwenden zu können - ein Maschinenkurs für Schreiner etwa, in Deutschland aus Sicherheitsgründen obligatorisch. Allein vier Vollzeitstellen seien in der 50-köpfigen Verwaltung der Mannheimer Handwerkskammer vor allem damit befasst.

Bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar kümmern sich seit knapp einem halben Jahr zwei Bildungsberater darum, dass Flüchtlinge und Arbeitgeber zusammenfinden. Noch sind abgeschlossene Ausbildungsverträge einzelne Glücksfälle, aber die IHK ist zuversichtlich, dass die Anzahl deutlich steigt. "Offene Türen" würden die beiden Kümmerer einrennen - bei den Flüchtlingen, aber vor allem bei den Arbeitnehmern, heißt es. "Aus Sicht der Arbeitnehmer sind die bürokratischen Hürden gewaltig", lautet die Erfahrung der Berater. Ihre Hilfe werde deshalb sehr gern in Anspruch genommen.

Mittlerweile hat die IHK ihre Einstiegsqualifikation auch auf die Asylbewerber zugeschnitten. Die Maßnahme steht grundsätzlich allen offen, die erst noch für eine Ausbildung fit gemacht werden müssen: Drei Tage arbeiten sie im Betrieb, der dafür von der Agentur für Arbeit Unterstützung erhält. Zwei Tage besuchen die jungen Leute die Berufsschule - oder einen Sprachkurs. "Das Ganze kann sogar auf die Ausbildung angerechnet werden", erläutert Axel Nitschke, Hauptgeschäftsführer der IHK Mannheim. Für ihn durchaus ein guter Weg, um Flüchtlingen den Start ins Berufsleben zu ermöglichen.

Aber auch er ist der Meinung: Dieser Prozess braucht Zeit - und Verständnis füreinander. Vielen Neuankömmlingen sei das Duale System in Deutschland unbekannt - und angesichts von 750 Lehrberufen sei die Verwirrung groß. Und warum nicht gleich Geld verdienen, sondern erst eine Lehre absolvieren? "Die kulturellen Unterschiede sind manchmal enorm. Da heißt es dranbleiben, vieles erklären, und in die Praxis reinschnuppern lassen."

Praktika und Anstellungen

Für ihn ist es eine gute Nachricht, dass sowohl der Mittelstand als auch die Konzerne in der Region aktiv werden, um Flüchtlingen den Weg ins Unternehmen zu ebnen. Die Walldorfer SAP etwa hat das Programm "Engaging for Refugees" aufgelegt. Dazu gehören zwölf Ausbildungsplätze im Dualen Studium in Walldorf und zwei in Dresden sowie eine IHK-Ausbildung. Außerdem gibt es 100 Praktikumsplätze für Asylbewerber mit einem "gewissen Know-how", wie eine Sprecherin Auskunft gibt. Bislang seien 27 Praktika beendet, fünf Absolventen habe die SAP übernommen. Wie viele neue Angestellte mit Flüchtlingshintergrund inzwischen in Walldorf eingestiegen sind, führt die Unternehmensstatistik nicht auf, genau wie beim Ludwigshafener Chemie-Konzern BASF, der ebenfalls in Sachen Integration aktiv ist. Seit Oktober 2015 haben dort über 100 Flüchtlinge das Programm "Start Integration" begonnen, das ganz unterschiedliche Möglichkeiten zur Berufsausbildung bietet, wie ein Sprecher berichtet. Besonders wichtig ist dem Unternehmen, dass 19 Teilnehmer des Programms ein Vorbereitungsjahr für eine Ausbildung absolvieren.