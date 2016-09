Handlungsreisender in Sachen Globalisierung

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) macht sich für eine Unterzeichnung von Ceta stark und will derzeit in Kanada weitere Verbesserungen zugunsten der europäischen Position aushandeln.

In sieben deutschen Städten protestieren am Samstag Demonstranten gegen die geplanten Handelsabkommen zwischen Europa und Nordamerika. Aber der Widerstand bröckelt.

Eigentlich schien alles klar. Doch plötzlich erhält Ceta, das Handelsabkommen mit Kanada, enorme Bedeutung: für Sigmar Gabriel, die Europäische Union (EU) und für den Welthandel.

Kanada exportiert vor allem Erdöl nach Europa, die Europäer verkaufen im Gegenzug zumeist Maschinen. Kanada ist ein mittelgroßer Partner der EU, 63 Milliarden Euro betrug das wechselseitige Handelsvolumen 2015. Und es gibt kaum ein nichteuropäisches Land wie Kanada, das Europa so ähnlich ist. Ein gemeinsames Abkommen sollte da schnell verhandelt sein. Doch weit gefehlt.

Fünf Jahre haben die Beamten beider Seiten um einen Handelsvertrag gerungen. 1600 Seiten ist er nun stark. Er soll Exporte erleichtern, Vorschriften und Standards angleichen, den Wohlstand mehren - auf beiden Seiten. Die EU-Kommission ist zufrieden. Sie feiert Ceta als ein modernes Handelsabkommen, besser als jedes andere. Die Märkte sollen auf beiden Seiten in ähnlichem Maß geöffnet werden, es sei ein Vertrag auf Augenhöhe.

Neuregelung der Schiedsgerichte

Besonders stolz ist die EU-Kommission auf die Neuregelung der Schiedsgerichte. In den Ceta-Vertrag sind Klauseln eingearbeitet, die Verbraucher und Umwelt schützen sollen, und die privaten Schiedsgerichte sollen zu einem Investitionsgericht umgebaut werden.

Für die Kritiker ist Ceta dennoch das Symbol einer schlechten Globalisierung, deren Regeln von Managern geschrieben würden, zum Schaden für die Demokratie und die Bürger.

Die deutsche Bevölkerung ist mittlerweile mehrheitlich gegen Freihandelspläne. Die seit Jahren anhaltende Debatte um TTIP hat sie aufgescheucht. TTIP hat zu einer enormen Mobilisierung gegen die neuen Regeln der Globalisierung geführt.

Jetzt fürchtet man in Brüssel, dass Ceta auf den letzten Metern noch zerschossen wird - und dass damit die gesamte EU-Handelspolitik in Scherben liegt. Correctiv.org liegt ein internes Sitzungsprotokoll aus Brüssel vor. Darin wird ein hoher Kommissionsbeamter zitiert, der zu Regierungsvertretern sagt: Die europäische Handelspolitik sei "kurz vorm Tod", wenn es noch nicht einmal gelänge, ein Abkommen mit Kanada zu schließen. Wer nähme die Handelsabteilung der EU-Kommission noch ernst, wenn sie Verträge ausarbeitet, die dann politisch scheitern? TTIP wäre dann mit Sicherheit vor dem Aus - genau wie die geplanten Handelspakte mit Japan, China und Südamerika.

Die Freihandelskritiker würden sich darüber freuen. Sie fordern "fairen Handel" statt Freihandel, fordern regionales Wirtschaften statt Globalisierung, fordern Arbeitnehmerrechte statt "Neoliberalismus". Die Nachbesserungen bei Ceta sind für sie nur Kosmetik und änderten nichts an einer falschen Grundausrichtung. Die Kritiker fürchten zudem, dass Ceta US-amerikanischen Firmen doch eine Hintertür öffne, um EU-Länder bei Handelsstreitigkeiten zu verklagen. Die EU-Kommission versichert, dass solche Klagen unmöglich seien. Ganz ausschließen kann sie es aber nicht.

Kompromiss in Aussicht

Wirtschaftsminister Gabriel hat sich immer wieder für Ceta starkgemacht. Hat Verbesserungen auch dann noch erzwungen, als der Pakt eigentlich schon verhandelt war. Die SPD hatte früh rote Linien vorgegeben. Und die Gewerkschaften hatten eine Unterstützung nur zugesagt, wenn der Schutz der Arbeitnehmer gesichert ist. Gabriel hat den Druck der Öffentlichkeit aufgenommen und Ceta mit der sozialliberalen Regierung Kanadas noch mal aufgeschnürt, um den Investitionsschutz zu reformieren. In der neuen Version haben EU und Kanada vereinbart, statt der Schiedsgerichte ein echtes Gericht für Handelsstreitigkeiten zu schaffen.

Am Montag wird Gabriel auf dem SPD-Parteikonvent dafür werben, dass die Genossen das Abkommen mittragen. Das ist aber keineswegs sicher. Es gibt etliche Anträge, die fordern, Ceta rundheraus abzulehnen.

In den vergangenen Tagen hat sich ein Kompromiss abgezeichnet. Teile der SPD-Linken und auch die Gewerkschaften würden Ceta mittragen, wenn die Verhandler "noch eine Runde drehen würden", so die Bundestagsabgeordnete Nina Scheer. Das Abkommen sei nicht schlecht, aber es gebe noch einige Punkte, die man ändern müsste, bis es akzeptabel sei: Vor allem müsse klar sein, dass die Parlamente nicht nur über den Vertrag abstimmen dürfen, sondern auch noch Änderungen vorschlagen können. Und die Kritiker verlangen, dass die Forderungen der Gewerkschaften aufgenommen werden. Sollte es gelingen, einige dieser Kritikpunkte noch einzuarbeiten, könnte Ceta genug Unterstützung finden. Der Autor ist Redakteur des Recherchezentrums Correctiv.org. Die Correctiv-Redaktion finanziert sich ausschließlich über Spenden und Mitgliedsbeiträge. Ihr Anspruch: In monatelanger Recherche Missstände aufdecken und unvoreingenommen darüber berichten.