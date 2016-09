In Wustrow an der Ostsee hat Joachim Gauck den Sommerurlaub verbracht - braun gebrannt betritt er sein Amtszimmer im Schloss Bellevue, mit seiner Sprecherin Ferdos Forudastan. Der Raum liegt im Erdgeschoss, Blick in den Schlosspark Berlin. Ein klassischer Schreibtisch, der unbenutzt wirkt, das Grundgesetz auf einer Säule drapiert, Buchregale, Sitzecke, darüber Canalettos Stadtansicht von Dresden. Hier werden Staatsgäste empfangen. Das Arbeitszimmer ist nebenan.

Der Diener bringt Kaffee und Wasser. "Erst mal ein Gruppenfoto vor der Fahne?", fragt Gauck. Aber da ist die große Blumenvase im Weg. Fotograf und Reporter wollen das Ding verschieben. "Dürfen wir?" Der Präsident und lacht. "Natürlich."

Wenn denn sein Alter (76) ein Grund sein sollte, nicht wieder zu kandidieren - man merkt es nicht. Und die schwierige politische Lage? Erst recht nicht. Der Präsident redet wie ein Wasserfall. Und sehr engagiert. Eine Stunde dauert das Interview, das zum Gespräch wird, als die Tonbänder längst ausgeschaltet sind. "Hat mir Spaß gemacht", sagt Gauck bei der Verabschiedung. "Hat man gemerkt, oder?" wk