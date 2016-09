Heidelberg setzt auf Unternehmenspatenschaften

Für die Organisationen, die sich vor Ort um die Betreuung von Flüchtlingen kümmern, ist die Integration der Menschen in den Arbeitsmarkt ein großes, aber komplexes Thema. Ein Überblick, welche Erfahrungen die Organisationen gemacht haben.

Wo hakt es am meisten auf der Suche nach Ausbildungs- und Arbeitsplätzen?

Kernproblem ist und bleibt die Sprache. Es brauche noch immer zu lange, bis Flüchtlinge einen offiziellen Sprachkurs besuchen können, bedauert Regina Hertlein, Vorstandsvorsitzende der Caritas in Mannheim. Die jungen Leute seien hochmotiviert und arbeitswillig, sagt die Ludwigshafener Integrationsbeauftragte Hannele Jalonen. Aber selbst für Praktika reichen die Sprachkenntnisse selten.

Gibt es Lösungsansätze, die über Sprachkurse hinausgehen?

Die Stadt Heidelberg feilt an einem Konzept, wie Flüchtlinge beispielsweise ihren Spracherwerb in einem beruflichen Umfeld verfestigen können. Angedacht seien Unternehmenspatenschaften, die dem Bewerber nicht nur Berufsorientierung geben, sondern auch eine Umgebung schaffen sollen, in der Flüchtlinge ihre Sprachkenntnisse anwenden müssen, erläutert Gertrud Brich, stellvertretende Leiterin des Amts für Chancengleichheit.

Wie läuft es bei der Anerkennung von Bildungs- und Berufsabschlüssen?

"Wer sich auf die Flucht begibt, nimmt in den seltensten Fällen sein Abitur- oder Ausbildungszeugnis mit", weiß Regina Hertlein. Und der Nachweis eines Bildungsabschlusses sei ebenfalls eine der Hauptproblematiken auf dem Weg zum Arbeitsmarkt. Hinzu kommt, dass viele Flüchtlinge das deutsche Ausbildungssystem überhaupt nicht kennen und deshalb die Bedeutung einer Ausbildung nicht hoch genug einschätzen, sagt Ralf Hoffmann, Geschäftsführer des Arbeiter Samariter Bundes (ASB) in Worms, der sich in der Nibelungenstadt um die Asylbewerber kümmert. "Die meisten wollen sofort Geld verdienen und verstehen nicht, dass sie mit einer entsprechenden Ausbildung zuerst zwar weniger, in ein paar Jahren aber mehr verdienen können", berichtet Hoffmann. Auch Brich mahnt, das Thema nicht geringzuschätzen. Schließlich richte sich die Entlohnung nach der Vorbildung. "Sonst bleibt der Flüchtling dauerhaft Hilfsarbeiter. Und damit ist niemandem gedient", sagt Brich.

Gibt es also keine erfolgreichen Integrationen am Arbeitsmarkt?

Die Caritas Mannheim hat aus der Not eine Tugend gemacht und unter anderem auch Flüchtlinge als Kulturdolmetscher ausgebildet. Diese können nicht nur die entsprechende Sprache übersetzen, sondern auch Informationen besser von einem Kulturkreis in den anderen transportieren. Rund 40 solcher Kulturdolmetscher gibt es mittlerweile. Sie arbeiten alle auf freiberuflicher Basis und werden dort eingesetzt, wo der Bedarf am größten ist. Sie sind akzeptiert bei den Flüchtlingen, weil sie die gleichen Migrationserfahrungen mitbringen. Der Wormser ASB-Chef Hoffmann warnt indessen vor allzu großen Hoffnungen: "Wo wir heute in Deutschland einen Fachkräftemangel haben, dauert es noch sehr lange, bis Flüchtlinge für diese Jobs qualifiziert sind."