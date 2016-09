Die Modebranche entdeckt eine Zielgruppe, der sie bislang keine Beachtung geschenkt hat: muslimische Frauen. Einige große Modefirmen haben mittlerweile "Islamic Fashion" (deutsch: islamische Mode) im Sortiment. Anfang des Jahres lancierte die italienische Designermarke Dolce&Gabbana eine islam-konforme Kollektion. Lange Gewänder, sogenannte Abayas, und Hidschabs (Kopf- und Brustschleier) sind mit den typischen Blumenmustern der Marke versehen.

Auch der schwedische Modekonzern H&M zeigte 2015 im Werbespot "Close the Loop" erstmals ein Model mit Kopftuch. "Die in dem ,Close the Loop'-Werbespot gezeigten Protagonisten stehen für die Vielfältigkeit der Menschen in den verschiedenen Gesellschaften, ebenso wie die verschiedenen Frauen in unserem aktuellen Spot auch für die Vielfältigkeit der Menschen und die Individualität der Frauen stehen", erklärte eine H&M-Sprecherin auf Anfrage dieser Zeitung. Die Frage, ob der Konzern künftig den Verkauf von Kopftüchern oder islamischer Mode plane, blieb unbeantwortet. legro