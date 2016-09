Ist Angela Merkel die richtige Kanzlerkandidatin?

CDU-Bundestagsabgeordnete aus der Region äußern sich nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern, ob Angela Merkel 2017 noch einmal antreten sollte:

Michael Meister (Bergstraße): "Viele Menschen haben Zukunftsängste, obgleich wir über einen so noch nie gekannten Wohlstand verfügen. Diesen Ängsten kann nur durch Stabilität entgegengewirkt werden. Deshalb muss die Union vermitteln, dass sie diese Ängste versteht, nicht aber selbst Unsicherheit und Instabilität erzeugt."

Maria Böhmer (Ludwigshafen/Frankenthal): "Ja! Die Bundeskanzlerin hat unser Land gut durch viele Krisen geführt. Das wird auch jetzt so sein. Selbstverständlich bestimmt die Bundeskanzlerin selbst den Zeitpunkt, zu dem sie sich zur Frage der Kanzlerkandidatur äußert."

Karl A. Lamers (Heidelberg/Weinheim): "In über zehn Jahren als Bundeskanzlerin hat Angela Merkel unser Land an vielen Klippen vorbeigesteuert und gut regiert. Ich kann mir vorstellen, dass sie als Kanzlerkandidatin aufgrund der Gesamtbilanz wieder das Vertrauen der Menschen gewinnen kann."

Alois Gehrig (Odenwald-Tauber): "Ja - Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Haushalt sind in exzellenter Verfassung. Zudem führt Angela Merkel unser Land sicher durch zahlreiche internationale Krisen - ich bin dafür, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt!"

Stephan Harbarth (Rhein-Neckar): "Für die Kanzlerin sind es mit Blick auf die aktuellen Wahlen stürmische Zeiten. Ich gehe aber davon aus, dass sie bei der nächsten Bundestagswahl erfolgreich antreten wird. Sie wird gegen Sigmar Gabriel gewinnen und die mit der Asyl- und Flüchtlingspolitik verbundenen Herausforderungen zügig und nachhaltig meistern."

Olav Gutting (Bruchsal/Schwetzingen): "Ich bin mir sicher, Angela Merkel wird unsere Kanzlerkandidatin sein. Unser Land steht auch dank der Bundeskanzlerin spitze da. Es ist nicht alles perfekt, aber viele in Europa und in der Welt beneiden uns um das Erreichte. Gerade in schwierigen Zeiten ist die besonnene und nüchterne Art unserer Bundeskanzlerin gefragt."

Egon Jüttner (Mannheim): "Mit Angela Merkel haben wir 2013 die absolute Mehrheit nur knapp verfehlt. Den aktuellen Kurs der Kanzlerin in der Flüchtlingspolitik unterstütze ich jedoch nicht. Die CDU/CSU wird nur dann ein gutes Wahlergebnis erzielen, wenn sie in der Flüchtlingspolitik umdenkt und ein nachhaltiges Konzept zu deren Bewältigung erarbeitet und anwendet. Ich bin skeptisch, dass dies mit Angela Merkel möglich ist."