Ist nach diesem Jahr Party angesagt?

Alle Bilder anzeigen "Jetzt erst recht" - findet Laura Eßlinger. Will 2016 noch einmal in Ruhe gedanklich betrachten: Michaela Roßner.

Pro - von Redaktionsmitglied Laura Eßlinger

Ja, wir alle würden am liebsten ein Silvester feiern, ohne an die Attentate von Würzburg, Ansbach oder jüngst Berlin denken zu müssen. 2016 war wahrlich kein ruhiges Jahr, und die Befürchtungen mancher, es könne auch zum Jahreswechsel noch einmal zu einer Bedrohungslage kommen, sind nur allzu verständlich.

Bei vielen wird die Angst vor möglichen weiteren Anschlägen im Hinterkopf sitzen, wenn sie auf das neue Jahr anstoßen. Zweifler dürfte da auch nicht beruhigen, dass die Polizei verstärkt Präsenz auf Straßen und Plätzen zeigen will - vor allem zum Jahreswechsel. Sie werden sich zweimal überlegen, ob sie zu einer der großen Silvesterpartys gehen, wo viele Menschen auf kleinem Raum das neue Jahr begrüßen.

Wer soll es ihnen verdenken, wird die Silvester-Skepsis doch diesmal zusätzlich durch die unguten Erinnerungen an die sexuellen Übergriffe im vergangenen Jahr etwa in Köln befördert. Von dem sowieso hohen Gefahrenpotenzial, das von Raketen und Böllern ausgeht, ganz zu schweigen. Am besten - und vor allem sichersten - bleibt man gleich ganz zu Hause. Aber kann das die Lösung des Problems sein? Wollen wir nicht frei von Angst entscheiden, wie wir das neue Jahr und unsere Feste und Traditionen feiern, die uns wichtig sind?

Soll man sich wirklich das große, bunte Feuerwerk oder die ausgelassene Sause im Klub entgehen lassen? Das wäre schade, spielt es doch letztlich nur jenen in die Hände, die genau das verhindern wollen. Dem sollte man ein mutiges "Jetzt erst recht!" entgegensetzen.

Contra - von Redaktionsmitglied Michaela Roßner

Alkohol und Böller - das bildet allein schon eine explosive Mischung. Jedes Jahr sind die Notaufnahmen der Kliniken zum Jahreswechsel voll. Leider besitzt längst nicht jeder Feierwillige die nötige Reife und den Überblick, um mit Schwarzpulver-Produkten zu hantieren. Er gefährdet damit sich und andere. Doch in Zeiten, in denen Zwölfjährige mit Nagelbomben auf Weihnachtsmärkte zielen, bekommt Silvester leider eine besonders gefährdete Anmutung.

Zumal Vertrauen verloren gegangen ist. Nicht nur Köln war vor zwölf Monaten nicht vorbereitet auf die veränderte Sicherheitslage im Land. Nun betonen Ministerien und Polizeibehörden gebetsmühlenartig, dass alle Kräfte verstärkt und auf sämtliche denkbare Gefährdung vorbereitet sind. Doch machen wir uns nichts vor. Jeder weiß: Den perfekten Rundumschutz gibt es einfach nicht. Ein Restrisiko bleibt immer. Für einen Terroranschlag genügen ein Täter und ein Messer, hat jüngst Bundesinnenminister Thomas de Maizière formuliert.

Nein, den Spaß lassen wir uns auch nächstes Jahr nicht verbieten. Aber warum sich und den Ordnungshütern in der aktuellen Situation unnötig Anspannung aussetzen? Hinter uns allen liegt ein sehr anstrengendes, ein trauriges, ein erschütterndes Jahr. 2016 in Ruhe noch einmal gedanklich zu betrachten, mit dem oder der Liebsten - oder einem überschaubaren Kreis an Lieben - den Abend zu verbringen und optimistisch auf ein gutes 2017 anzustoßen: Diese Freude kann uns niemand nehmen.