„Jedes Kind hat Anspruch auf Kenntnis seiner Abstammung“

Heute beginnt in Essen der 71. Deutsche Juristentag. Dabei geht es um die "Herausforderungen durch neue Familienformen". Mit Blick auf eine Reform des Abstammungsrechts soll "rechtliche, biologische und soziale Elternschaft" diskutiert werden. Jurist Gerd Brudermüller, Honorarprofessor an der Universität Mannheim und Vorstandsvorsitzender des Instituts für angewandte Ethik in Bad Dürkheim, erläutert die Thematik.

Herr Brudermüller, früher hatten Eltern vier Kinder, heute hat ein Kind vier Eltern, sinniert ein Kabarettist über neue Familienkonstellationen. Kommt das Recht solch Veränderungen hinterher?

Gerd Brudermüller: Gegenwärtig hinkt es deutlich hinterher. Eizellenspenden und Leihmutterschaft sind in Deutschland verboten, trotzdem kommen sie im Ausland - legal - zum Einsatz. Und die Kinder sind nun einmal da. Unsere Regelungen, wer Mutter, wer Vater ist, sind auf diese Kinder weder zugeschnitten noch für sie hilfreich. Ein modernes Abstammungsrecht sieht anders aus.

Gerd Brudermüller Der promovierte Jurist Gerd Brudermüller (Bild, Jahrgang 1949) war vor seiner Pensionierung Vorsitzender Richter eines Familiensenats am Oberlandesgericht Karlsruhe. Von 2001 bis 2013 wirkte er als Vorsitzender des Deutschen Familiengerichtstages - inzwischen wurde er zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Auch im Ruhestand ist er als Honorarprofessor für Familienrecht an der Universität Mannheim tätig. Brudermüller lebt in Bad Dürkheim und engagiert sich dort als Vorstandsvorsitzender des Instituts für angewandte Ethik. Als Fachautor publiziert Brudermüller Beiträge im "Palandt", dem Standardkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. wam (BILD: Privat)

Wenn ein Kind außerehelich gezeugt wird, gilt der Ehemann der Mutter als rechtlicher Vater. Und welche Rechte hat der biologische Vater?

Brudermüller: Wenige. Das Anfechtungsrecht des biologischen Vaters hängt von der Beziehung zwischen dem Kind und seinem rechtlichen Vater ab. Leben sie zusammen, hat der biologische Vater zwar unter bestimmten Umständen ein Recht zum Umgang mit seinem Kind. Die Vaterstellung ist ihm aber verwehrt -selbst wenn er Verantwortung für sein Kind übernehmen möchte.

In Märchen wimmelt es nur so von (bösen) Stiefmüttern - Stieffamilien kommen als Lebensform nicht vor. Heute sind Patchwork-Konstellationen Teil gesellschaftlicher Wirklichkeit. Welche Rolle spielen sie in unserem Rechtssystem?

Brudermüller: Stiefeltern haben nach dem Gesetz nur sehr eingeschränkte Rechte - und diese auch nur dann, wenn sie mit dem leiblichen Elternteil verheiratet oder verpartnert sind. Ein nichtehelicher Lebensgefährte wird von unserem Recht derzeit ignoriert. Obwohl er möglicherweise lange "sozialer" Elternteil war und häufig auch finanziell - wichtig: ohne rechtliche Verpflichtung - Verantwortung getragen hat. Welche Rechte und Pflichten man schaffen soll, muss aber sorgfältig geprüft werden: Drei Inhaber elterlicher Sorge müssen nicht immer ein Segen für das Kind sein. Und rechtlich durchsetzbare Unterhaltspflichten können auch abschrecken.

Kinderwunschmedizin - insbesondere die Samenspende - eröffnet ein neues Szenario von Abstammungsmöglichkeiten. Hat ein solcherart gezeugtes Kind das Recht, zu erfahren, wer sein biologischer Vater ist?

Brudermüller: Jedes Kind hat einen aus seinem Persönlichkeitsrecht abgeleiteten Anspruch auf Kenntnis seiner Abstammung. Der Schutz der Intimsphäre der Mutter tritt regelmäßig dahinter zurück. Kennt das Kind den Samenspender, kann es nach derzeitigem Recht die Vaterschaft seines rechtlichen Vaters anfechten und den Samenspender als rechtlichen Vater feststellen lassen - rechtsvergleichend gesehen ein Unikum.

Können Samenspender nach deutschem Recht zu Unterhalt herangezogen werden?

Brudermüller: Zuständig für den Unterhalt ist der rechtliche Vater, also in der Regel der Ehemann. Wird allerdings der Samenspender als solcher festgestellt, wäre er unterhaltspflichtig - wobei in Fällen anonymer Samenspenden häufig Freistellungsvereinbarungen geschlossen werden. Ein Kind kann zwar nicht auf seinen Unterhaltsanspruch verzichten, durch eine Freistellungsvereinbarung kann aber erreicht werden, dass den Unterhalt tatsächlich die Wunscheltern zahlen müssen. Der Lebenswirklichkeit wird das jedoch auch nicht mehr gerecht. Wer in eine Samenspende einwilligt, übernimmt dadurch Verantwortung und sollte deshalb auch verantwortlich sein! In jeder Hinsicht und unabhängig vom Status der Wunscheltern.

Wenn sich ein verheiratetes Paar zu einer künstlichen Befruchtung mittels Samenspende entschließt, wird das Kind abstammungsrechtlich dem Ehemann zugeordnet. Diesen Automatismus gibt es nicht, wenn eine lesbische Frau, die mit einer eingetragenen Partnerin zusammenlebt, auf diese Weise ein Baby bekommt. Was spricht rechtlich dagegen?

Brudermüller: Nichts. In anderen Rechtsordnungen ist es auch so geregelt, während bei uns die Partnerin das Kind erst noch adoptieren muss. Lediglich wenn es nicht um eine "anonyme" Samenspende aus einer Samenbank, sondern eine sogenannte "Becherspende" eines Bekannten geht, muss die rechtliche Verantwortungsübernahme zwischen den Beteiligten geklärt werden. Hier stellt sich aber auch die Frage einer rechtlichen Elternschaft von mehr als zwei Eltern und deren Dienlichkeit fürs Kindeswohl.

Als Mutter gilt jene Frau, die ein Kind geboren hat - auch wenn sie sich im Ausland eine Eizellenspende einsetzen ließ, was bei uns genauso verboten ist wie die Leihmutterschaft. Dennoch gibt es in Deutschland Söhne und Töchter mit juristisch nicht vorgesehener Abstammungsbiografie. Ein Thema für die angepeilte Reform?

Brudermüller: Die Rechtsprechung hilft den Wunscheltern in manchen Konstellationen. Trotzdem ist nach deutschem Recht die Leihmutter rechtliche Mutter des Kindes unabhängig von der genetischen Abstammung. Ein Vorschlag ist, die im Geburtsland des Leihmutterschaftskindes wirksam begründeten Abstammungsbeziehungen auch in Deutschland zu akzeptieren - allerdings mit Einschränkungen, etwa wenn das Kind der Leihmutter zwangsweise weggenommen wurde. Wie eine angemessene Regelung aussehen könnte, ist ein schwieriges, noch völlig offenes Thema.

Wo sehen Sie besonderen Reformbedarf?

Brudermüller: Im Abstammungsrecht derzeit überall! Wir brauchen vor allem ein in sich stimmiges Konzept, das den verschiedenen Formen moderner Elternschaft differenziert Rechnung trägt. Wir brauchen außerdem einen rechtssicheren Rahmen, in dem die Interessen aller Beteiligten in einen gerechten Ausgleich gebracht und in allererster Linie dem Wohl der Kinder dienende Lösungen gefunden werden.