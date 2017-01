Kliniken der Region lassen Kritik nicht gelten

Das gründliche Reinigen der Hände gilt als wichtigste Hygiene-Vorschrift. © dpa

Unter den Krankenhäusern, die den Correctiv-Recherchen zufolge die Hygienevorschriften 2014 nicht erfüllten, sind auch mehrere aus der Region. Allerdings will keine der Kliniken die Vorwürfe so stehenlassen, Kritik gibt es auch an der Methode der Untersuchung.

Im Theresienkrankenhaus in Mannheim zeigt man sich verärgert: Grund für die schlechte Einstufung ist, dass es hier zum Zeitpunkt der Erhebung nur eine externe Hygieneärztin mit spezieller Fachausbildung gab. "Seit letztem Jahr haben wir dafür eine eigene hauptamtliche Kraft", so Sprecher Christian Klehr. Er will sich nun mit seiner Kritik direkt an die Verfasser der Studie wenden. Ansonsten erfüllt das 580-Betten-Haus alle Kriterien.

Dagegen wird das Mannheimer Universitätsklinikum in dieser Untersuchung nicht beanstandet - obwohl zum Zeitpunkt der Erhebung verunreinigtes Operationsbesteck bereits für Schlagzeilen gesorgt hatte. Doch konkrete Vorfälle flossen in die Correctiv-Bewertung nicht mit ein, ermittelt wurden lediglich die Zahlen der mit Hygienevorkehrungen betrauten Mitarbeiter.

Nach dem Hygieneskandal hat das Klinikum nicht nur seine Sterilgutversorgungsabteilung, in der OP-Besteck gereinigt wird, komplett erneuert. Auch personell wurde kräftig aufgestockt. "Wir erfüllen nicht nur die Empfehlungen zur Personalausstattung in der Krankenhaushygiene, sondern haben darüber hinausgehend 2015 eine eigene Stabsstelle für dieses wichtige Thema eingerichtet", sagt Klaus Schröppel, der die Stabsstelle Krankenhaushygiene der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) leitet.

Zu den prominenten Vertretern auf der Liste der durchgefallenen Krankenhäuser gehört auch die BG Klinik in Ludwigshafen. Der Kritikpunkt: Es fehle ein Krankenhaushygieniker. Tatsächlich habe man diesen Posten erst seit Anfang 2017 intern besetzt, räumt Sprecherin Ute Kühnlein ein. Grund sei die langwierige Qualifikation, die notwendig sei. Zuvor sei die Position aber nicht etwa vakant, sondern extern besetzt gewesen. Durchgefallen war die BG Klinik, weil sie über mehr als 500 Betten verfügt und die Vorschrift deshalb schon 2014 nach einem eigenen Krankenhaushygieniker verlangte.

Auch andere kritisierte Krankenhäuser der Region wie das Vitos Heppenheim, die GRN-Klinik Sinsheim oder das Sankt Vincentius Speyer sehen keine eigenen Defizite: "Wir tun alles Erdenkliche, damit sich die Patienten keine Sorgen machen müssen", sagt etwa Martin Schunck, medizinischer Betriebsleiter der Kreisklinik Jugenheim. Möglicherweise hätten zum Zeitpunkt der Correktiv-Recherche bestimmte Infos einfach nicht vorgelegen.