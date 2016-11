Letztes Adiós für Fidel Castro

Fidel Castro hat Kuba mehr als 50 Jahre lang beherrscht. Seine Anhänger erweisen ihm die letzte Ehre, Kritiker feiern den Tod eines Diktators.

Der Schauplatz der letzten Ruhestätte ist mit Bedacht gewählt: In Santiago de Cuba, unweit des Grabes von Jose Marti soll "El Comandante" zu Grabe getragen werden. Marti steht als Kämpfer für die Unabhängigkeit Kubas, in dieser Reihe sah sich Castro. Als lebendes Bollwerk gegen den imperialistischen Feind aus dem Norden.

Marti sei demokratischer Republikaner gewesen, Castro ein Marxist-Leninist, hält der kubanische Schriftsteller Carlos Alberto Montaner dagegen: "Das ist Betrug an der Geschichte." Auch in der Stunde des Abschieds werden sich jene, die Castro für einen Heiligen halten und die, die ihn Diktator nennen, nicht einig. Deutschland vertritt Altkanzler Gerhard Schröder (SPD).

Zehntausende Anhänger der Revolution kamen zu den Trauerfeierlichkeiten in Havanna. Schon zu Wochenbeginn strömen all jene Anhänger zum Denkmal für Marti in Havanna, die Castro wirklich verehrt und geliebt haben. Es ist der Auftakt zu einem riesigen Trauerspektakel, die "Transition zur Unsterblichkeit" wie Nicaraguas Sandinistenführer Ortega findet. "Fidel hat uns gegen den Imperialismus verteidigt", sagt Fernanda Rodriguez in die vielen Mikrofone, die sich ihr auf dem Platz entgegenstrecken. Am Abend beschwören die vielen geladenen Staatsgäste die Ideen Castros. Aus China, Iran, Angola sind sie gekommen, die Parallelwelt der Linken, die vor allem eines gemeinsam haben: Den Westen als Feindbild.

"Heiligsprechung" eines Atheisten

Die kubanische Regierung nutzt den Tod des "Maximo Lider" auch, um die Reihen zu schließen und das Volk auf die Verteidigung der Revolution einzuschwören. "Die Völker Amerikas müssen sich einig sein", ruft Ecuadors Präsident Rafael Correa. Griechenlands Premier Alexis Tsipras würdigt den Kampf Castros für die, die keine Stimme haben, gegen die supermächtigen Kräfte dieser Welt und erkennt sich darin ein Stückchen wieder. Ihm als auch allen anderen Staatsgästen schüttelt Raul Castro demonstrativ die Hand. Währenddessen zeigt die Kamera auf dem überfüllten Platz flaggenschwenkende Menschen aus allen Teilen der Welt. Ein klein wenig erinnert das an eine Heiligsprechung auf dem Petersplatz in Rom.

Radio und Fernsehen haben wie bei einem katholischen Feiertag auf eine "informative, patriotische und historische" Programmgestaltung umgeschaltet, wie es im offiziellen Sprachgebrauch heißt. Dazwischen immer wieder Sprechchöre: "Ich bin Fidel".

Die Welt, zumindest die, die mit Kuba sympathisieren, steht hinter der Insel, soll das vermitteln. Doch auch der Aufmarsch der zumeist linksgerichteten Staatschefs kann den Eindruck nicht übertünchen: Drei Jahre nach dem Tod von Venezuelas Revolutionsführer Hugo Chavez ist mit Fidel Castro, die zweite, die alles überragende Figur der lateinamerikanischen Linken gestorben. Dahinter klafft nun eine große Lücke: Inhaltlich wie personell hat der lateinamerikanische Sozialismus den Sprung in die Moderne verpasst. Alexis Tsipras ist der einzige junge Staats- und Regierungschef mit Einfluss, der Castro die letzte Ehre erweist. "Castro war der Vater der Ausgeschlossenen dieser Welt", ruft Evo Morales, der erste indigene Präsident Lateinamerikas, in seiner Rede den Menschen zu. Auch seine Zeit geht zu Ende: Bei den nächsten Wahlen darf er aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht mehr antreten. Vieles wirkt wie ein Abend aus einem längst vergangenen Jahrhundert. Kubas Kommunistische Partei, die einzige, die auf der Insel überhaupt zugelassen ist, zelebriert den Abschied von Atheist Castro wie ein religiöses Ritual. In einer Art sozialistischer Prozession wird die Urne mit der Asche während eines viertägigen Trauerzug quer durch das ganze Land in das rund 900 Kilometer von Havanna entfernten Santiago de Cuba gebracht. Die Streckenführung erinnert an den Triumphzug der siegreichen Rebellen im Januar 1959. Am Ende der neuntägigen Trauer versammeln sich noch einmal die Massen auf dem Platz Antonio Maceo, ein Tag später folgt die Beerdigung auf dem Friedhof Santa Ifigenia.

Kritiker schweigen pietätvoll

Anders als in den USA ist auf Kuba von den Gegnern Castros in diesen Tagen nicht viel zu sehen. Die Bürgerrechts-Organisation "Frauen in Weiß" verzichtet auf ihre traditionellen Schweigemärsche. Sie will keine Gefühle derjenigen verletzten, die ehrlich trauern. Das wird sich erst nach Castros Bestattung am Sonntag ändern - wenn für Kuba eine neue Zeitrechnung beginnt.