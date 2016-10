Fritz Delp vor einer Informationstafel über seinen Onkel Alfred Delp. © bjz

"Für mich fängt mit der Reformation ein Zeitalter an, in dem das Gewissen eine zentrale Rolle spielte." Für Fritz Delp ist das Wirken Martin Luthers kein abstrakter ferner Stoff im Geschichtsunterricht, sondern besitzt bis heute hoch aktuelle Brisanz. Fritz Delp ist der Pfarrer der Wormser Lutherkirche - und er ist der Neffe des Widerstandskämpfers und Jesuitenpaters Alfred Delp, der als Mitglied des Kreisauer Kreises von den Nazis ermordet wurde. Hier schließt sich für Fritz Delp auch ein Kreis. Denn viele Widerstandskämpfer haben sich in Briefen, vor dem Volksgerichtshof und Roland Freisler auf ihr Gewissen berufen, als sie ihren Widerstand rechtfertigen - eine Gewissensentscheidung, die erstmals von dem Wittenberger Augustinermönch über die Staatsräson gestellt wurde. "Martin Luther hat die Epoche des Gewissens eingeläutet."

In Lebensgefahr

Auch Luther müsse gewusst haben, als er sich in Worms vor Kaiser und Reich weigerte, seinen Thesen abzuschwören, dass er sich in Lebensgefahr begab. Davon ist Delp überzeugt. Schließlich kannte Luther das Schicksal des anderen großen Reformators Jan Hus, der auf dem Scheiterhaufen endete. Dennoch habe er das Risiko in Kauf genommen. Sein Postulat der Gewissensfreiheit sei schließlich im Kant'schen Imperativ und in den Menschenrechten aufgegangen, so Delp.

Gleichwohl will der evangelische Pfarrer, der aktuell im Wormser Rathaus eine Ausstellung über Widerstand und Opposition in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts zeigt, Martin Luther nicht auf den Sockel stellen. In aller Heldenverehrung nehme man dem Menschen auch sein Mensch-Sein. Ein Held sei unangreifbar, der Wirklichkeit enthoben. Und das dürfe selbst für Martin Luther nicht gelten. Denn: "Auch Luther war ein Kind seiner Zeit", erinnert Delp. Und was der Theologieprofessor Martin Luther in seinen Spätschriften über die Juden gesagt habe, könne natürlich so nicht stehenbleiben und müsse scharf kritisiert werden, sagt Delp. Nicht zuletzt deshalb werde in der evangelischen Kirche aktuell überlegt, ob man am 9. November, dem Datum des Judenpogroms, sämtliche Lutherdenkmäler Deutschlands mit einer gelben Augenbinde versehen solle. Das sei aber noch nicht entschieden, sagt der Wormser Pfarrer.

Nicht auf den Sockel stellen

Auch mit dem Wormser Lutherdenkmal hat Delp so seine Probleme. Auch das sei ein Ausdruck seiner Zeit, des späten 19. Jahrhunderts. Da seien Gestalten wie beispielsweise Johannes Savonarola dargestellt, deren zweifelhaftes Wirken durchaus auch hinterfragt werden müsse.