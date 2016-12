Mainzer Arzt schickt Hilfsmittel ins Kriegsgebiet

Mannheim. Hilfsbereitschaft kann grenzenlos sein - und doch an Grenzen stoßen. In diesem Fall an politische. Das erfährt der Mainzer Gerhard Trabert ganz besonders. Für das Gebiet um die syrische Stadt Aleppo hat er mit Spenden dringend benötigte medizinische Hilfsgüter im Wert von 40 000 Euro gekauft. Bis nächste Woche, so hofft er, sollen diese losgeschickt werden.

"Für unsere erste Tour in die Region Idlib haben wir bewusst einen kleinen Rahmen gewählt", erzählt der 60-jährige Arzt dieser Zeitung. Da viele andere Hilfslieferungen nie angekommen sind, geht er bei seinem Projekt vorsichtig vor. Vorausgesetzt, alles klappt, wird die Aktion fortgesetzt. "Der Transport ist nur über die Türkei möglich", sagt Trabert. Die notwendige Genehmigung hat er mittlerweile bekommen. Jetzt sucht er ein Luftfrachtunternehmen: "Um unsere Kooperationsbereitschaft zu zeigen, haben wir uns an Turkish Airlines gewandt."

Probleme mit dem Embargo

Gerhard Trabert Gerhard Trabert wird am 3. Juli 1956 in Mainz geboren. Er ist Allgemein- und Notfallarzt sowie Professor für Sozialmedizin in Wiesbaden. 1994 gründet er das "Mainzer Modell", eine kostenlose medizinische Versorgung für Obdachlose. Er ist Gründer und Erster Vorsitzender des Vereins "Armut und Gesundheit in Deutschland". tö (Bild: dpa) Infos und Spenden unter: armut-gesundheit.de

Zum Thema Rebellen-Rückzug aus Aleppo läutet neue Kriegsphase ein

Gleichzeitig kämpft der Professor für Sozialmedizin mit den Embargo-Bestimmungen für Syrien: "Ein medizinisches Gerät enthält einen Kleincomputer, um es zu programmieren. Nun versuchen wir, dem deutschen Zoll zu vermitteln, dass man damit nichts anderes anfangen kann." Für die türkische Seite muss er belegen, dass alle Güter neu sind.

Die Liste der Hilfsmittel hat Trabert auf die Bitte eines syrischen Unfallchirurgen zusammengestellt, der anonym bleiben will. Nennen wir ihn Khaled B. Dieser arbeitet in einem der wenigen Hospitäler, das noch nicht zerbombt ist. "Das Krankenhaus benötigt vor allem ein Dermatom zur Behandlung großflächiger Wunden durch Hauttransplantationen sowie ein Gerät zur Injektion von Medikamenten, besonders bei Kindern", zählt Trabert auf. Dazu kommen u. a. ein fahrbarer Röntgenapparat, ein Sonograph, Narkosemittel, Antibiotika, Handschuhe, Mundschutz, Verbandsmaterial, Spritzen, Kanülen.

Und wie sieht die Lage im zerbombten Syrien aus? "Bis zum Ausbruch des Bürgerkriegs 2011 funktionierte die Gesundheitsversorgung", sagt Trabert. "Durch die Kämpfe ist sie zusammengebrochen." Heute gebe es im Raum Idlib/Aleppo für Diabetiker kein Insulin mehr. "Ärzte berichten von 200 000 Toten im Land, weil die Mittel zur Behandlung von chronischen wie auch akuten Krankheiten fehlen."

Von 100 auf 800 Operationen

Gleichzeitig ist die Zahl der Notfälle gestiegen, auch durch die Bürgerkriegsopfer: "Anfangs führten Khaled B. und seine Kollegen 100 Operationen im Monat durch, jetzt sind es 800." Weil B. dabei mit immer neuen Anforderungen konfrontiert werde, bilde er sich über Youtube weiter. "Und dann fällt ständig der Strom aus, weil Diesel für die Generatoren fehlt." Daher will Trabert auch mit Bargeld weiterhelfen.

Für Khaled B. sei diese Situation sehr belastend, wie er frustriert in Textnachrichten schreibe. "Sobald wir alle Hürden geschafft haben, schicken wir unsere Hilfe auf den Weg", sagt Trabert ungeduldig. "Und am nächsten Tag fliege ich hinterher." Auch wenn Weihnachten ist? "Auch wenn Weihnachten ist", antwortet er. Bis zur türkisch-syrischen Grenze könnte das unproblematisch sein - die Ausreise nach Syrien ist ihm von der Türkei aber schon einmal verwehrt worden.