„Martin Luther hätte den   Nobelpreis verdient gehabt“

Michael Landgraf ist auch als Schriftsteller tätig. In diesem Jahr hat er den historischen Roman "Der Protestant" über die Jahre zwischen 1500 und 1529, dem 2. Speyerer Reichstag, veröffentlicht. Die Geschichte spielt in der damaligen Kurpfalz und in Hessen. Seine Hauptfigur Jakob Ziegler hat Landgraf eigens nicht als Theologen, sondern als Juristen angelegt - damit dieser sich mehr durch die neue Zeit fragt.

Der evangelische Religionspädagoge Landgraf ist Vorsitzender des Verbandes deutscher Schriftsteller Rheinland-Pfalz. tö